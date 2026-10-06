El premio mayor de MiLoto cayó en Bogotá: un afortunado ganó $350 millones
MiLoto premia a un bogotano por vigésima vez. Sepa cómo jugar para que usted pueda ser el próximo afortunado en ganar.
Por vigésima vez en la historia de MiLoto, el premio mayor se queda en Bogotá. El feliz ganador acertó con los números 07, 16, 25, 34 y 36.
MiLoto se consolida como el juego más fácil de jugar, más fácil de ganar. Desde su lanzamiento, el 20 de octubre de 2023 hasta el 4 de octubre de 2026, ha entregado más de $62.541 millones, distribuidos en 3.747.783 premios en todo el país. En ese mismo periodo, ha aportado más de $25.666 millones al sistema de salud colombiano.
MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial – www.baloto.com-.También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.
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Así puede jugar al MiLoto
Este juego de azar consiste en la selección de cinco números dentro de un rango del 1 al 39. El sistema de premiación recompensa a los jugadores a partir de dos aciertos, elevando el valor del premio de forma proporcional a la cantidad de números adivinados. El pozo principal se entrega exclusivamente a quien obtenga la coincidencia exacta de la combinación ganadora. En caso de no registrarse un ganador del premio mayor, los fondos se acumulan de forma continua para el próximo sorteo, incrementando el atractivo del monto final.
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Paso a paso para cobrar un premio del MiLoto
El proceso para cobrar tu premio depende del monto que hayas ganado. Los premios menores se pueden reclamar directamente en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, la recomendación es verificar primero los límites de pago de cada local. Si el premio supera ese tope, deberá presentar una documentación específica y realizar el cobro en una oficina principal autorizada.