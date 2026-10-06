¿Cómo sigue el camino de Guatemala en la Nations League?

Los de Tena se las verán con Canadá.

Guatemala sigue en la Nations League 2026. (FFG)

Luego de la agónica victoria sobre Surinam, en el tiempo de descuento y que significó la clasificación a los cuartos de final de la Concacaf Nations League, el seleccionado de Guatemala tiene por delante nuevos desafíos, que encarará con la satisfacción de haber cumplido ya el objetivo central que era superar la fase de grupos.

La Bicolor se impuso por 1-0 en un partido cargado de tensión y consiguió el resultado que necesitaba para asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo. Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia otro desenlace, Guatemala encontró el gol en los instantes finales y desató la celebración de un equipo que consiguió prolongar su camino en la competencia.

Superada la fase de grupos, el desafío aumentará considerablemente para el conjunto guatemalteco. En los cuartos de final, Guatemala deberá enfrentarse a Canadá, una de las selecciones de mayor jerarquía de la Concacaf y que cuenta con varios futbolistas que compiten en algunas de las principales ligas del mundo.

El cruce representará una prueba de máxima exigencia para Guatemala, pero también una oportunidad para medir el crecimiento que ha experimentado el seleccionado en los últimos años. Después de alcanzar el primer objetivo de avanzar de ronda, el equipo podrá afrontar esta instancia con la ilusión de dar un nuevo paso y meterse entre los cuatro mejores de la Nations League.

The race continues in League A 🔥 https://t.co/obtNiLTje6 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 6, 2026

En caso de superar a Canadá, Guatemala avanzará a las semifinales, donde deberá enfrentarse al ganador de la eliminatoria entre Haití y Estados Unidos. De esta manera, el camino hacia la definición ya está establecido y presenta rivales de enorme dificultad para la Bicolor.

La clasificación conseguida frente a Surinam permite ahora cambiar el enfoque. La obligación inicial era superar una fase de grupos muy disputada y Guatemala consiguió cumplirla con una victoria agónica. A partir de ahora comienza otra etapa, con Canadá como próximo obstáculo y la posibilidad de seguir avanzando en un torneo que pondrá a prueba las aspiraciones del seleccionado guatemalteco.

En cuanto al otro lado del cuadro, México y Jamaica definirán una de las llaves, y la otra será entre Panamá y Curazao. Los ganados de cada serie se encontrarán en semifinales, buscando llegar a la instancia máxima.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones de la Concacaf Nations League 2026: ligas A, B y C En cuanto al otro lado del cuadro, México y Jamaica definirán una de las llaves, y la otra será entre Panamá y Curazao. Los ganados de cada serie se encontrarán en semifinales, buscando llegar a la instancia máxima.

Te puede interesar