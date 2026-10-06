Partidos de hoy 6 de octubre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este martes

Los reflectores estarán puestos en el cuarto partido de la ‘Era Rafa Márquez’ con el Tri, además del último duelo en selección de Lionel Messi con Argentina

Este 6 de octubre será histórico para Argentina y para Messi

Este martes 6 de octubre habrá actividad internacional con una agenda que concentra, en su gran mayoría partidos de selecciones nacionales. La jornada tendrá como uno de sus principales atractivos el México vs Chile, además de la despedida de Lionel Messi con Argentina y compromisos de España e Inglaterra dentro de la UEFA Nations League.

La Selección Mexicana disputará ante Chile su cuarto partido bajo la dirección de Rafael Márquez. El encuentro comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el Los Angeles Memorial Coliseum. El Tricolor llega después de empatar con Colombia y Perú, además de perder frente a Estados Unidos, por lo que Márquez buscará cerrar esta Fecha FIFA con su primera victoria al frente del equipo.

Otro de los encuentros que concentrará la atención será el Argentina vs Benín, programado para las 17:00 horas en el Estadio Monumental. El partido tendrá un significado especial para Lionel Messi, ya que está contemplado como su último encuentro con la Selección Argentina, por lo que marcará el cierre de su etapa con la Albiceleste.

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La UEFA Nations League también tendrá actividad con varios encuentros. España visitará a Croacia a las 12:45 horas, mientras que Inglaterra recibirá a República Checa en Wembley en el mismo horario. También se disputarán Kazajistán vs Islas Feroe, Luxemburgo vs Bulgaria, Escocia vs Eslovenia, Estonia vs Islandia, Suiza vs Macedonia del Norte, Albania vs San Marino, Bielorrusia vs Finlandia y Moldavia vs Eslovaquia.

En los amistosos internacionales, además de México y Argentina, habrá una agenda que comenzará desde las primeras horas del día. Corea del Sur enfrentará a Uzbekistán, China jugará ante Tayikistán, India se medirá con Uruguay, Rusia enfrentará a Nigeria, Argelia medirá fuerzas ante Níger y Jordania jugará contra Venezuela.

La actividad internacional también tendrá compromisos de la Concacaf Nations League. Destaca el Saint Martin contra Bahamas; San Vicente y las Granadinas ante Saint Maarten y Guayana Francesa contra Belice. Finalmente, la jornada tendrá presencia de la MLS con el duelo entre Chicago Fire y Vancouver Whitecaps.

De esta manera, el martes reunirá encuentros de selecciones de distintas regiones y un partido de la liga estadounidense, con México, Argentina, España e Inglaterra como algunos de los principales focos de atención.

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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 5 de octubre

Amistosos internacionales

Corea del Sur vs Uzbekistán | 05:00 horas

China vs Tayikistán | 05:35 horas

India vs Uruguay | 08:00 horas

Rusia vs Nigeria | 10:00 horas

Argelia vs Níger | 11:00 horas

Jordania vs Venezuela | 11:00 horas

Argentina vs Benín | 17:00 horas | VIX Premium

Colombia vs Perú | 17:45 horas

Estados Unidos vs Canadá | 18:00 horas | Disney+ Premium y ESPN2

México vs Chile | 20:30 horas | Claro Sports Premium

UEFA Nations League

Kazajistán vs Islas Feroe | 08:00 horas | Sky Sports

Croacia vs España | 12:45 horas | Sky Sports

Luxemburgo vs Bulgaria | 12:45 horas | Sky Sports

Inglaterra vs República Checa | 12:45 horas | Sky Sports

Escocia vs Eslovenia | 12:45 horas | Sky Sports

Estonia vs Islandia | 12:45 horas | Sky Sports

Suiza vs Macedonia del Norte | 12:45 horas | Sky Sports

Albania vs San Marino | 12:45 horas | Sky Sports

Bielorrusia vs Finlandia | 12:45 horas | Sky Sports

Moldavia vs Eslovaquia | 12:45 horas | Sky Sports

MLS

Chicago vs Vancouver | 18:30 horas | Apple TV

Concacaf Nations League