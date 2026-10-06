Colombia vs Perú: Néstor Lorenzo, a cambiar la mala imagen de la Selección

La ‘Tricolor’ y la ‘Albirroja’ se citan este martes 6 de octubre en la casa del Inter Miami para el final de esta ventana FIFA de selecciones.

Colombia Vs Perú, fecha FIFA/ AFP/ Getty Images/ Chat GPT.

La Selección Colombia tiene su último reto de esta fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026. El combinado nacional se enfrenta este martes 6 de octubre a Perú en el Nu Stadium, casa del Inter de Miami, ubicado en Florida Estados Unidos. Duelo de equipos necesitados de una victoria, no por el resultado, si no por cambiar su imagen, ya que ninguno ha podido ganar.

Pero también de directores técnicos. Por un lado se encuentra Néstor Lorenzo, el argentino en medio de críticas de gran parte de la opinión pública y también de muchos aficionados de la ‘Tricolor’ firmó renovación con el equipo hasta el 2030 de cara a todo lo que será el proceso al próximo Mundial, sin embargo, a pesar que el equipo no ha ganado, las formas no han gustado y se debate por qué se extendió su vínculo.

De la otra orilla, las cosas tampoco andan bien en la ‘Albirroja’. Mano Menezes llegó a una selección golpeada, porque su bajo rendimiento no le alcanzó para jugar la Copa del Mundo del 2026 en Norteamérica, a pesar de la cantidad de cupos que había para CONMEBOL. No obstante el brasilero tampoco ha demostrado los réditos suficientes para mantenerse en el cargo de cara a un nuevo ciclo hacia la cita orbital. Ya que registra 2 derrotas: ante Estados Unidos y Canadá, además de un empate contra México.

En el caso específico de Néstor Lorenzo, el equipo no ha mostrado mucho, a comparación de lo que se venía viendo en el pasado Mundial en compromisos como los de la fase de grupos y cierta superioridad ante Ghana en 16vos de final, lo que ha dejado como resultado un empate pálido ante México y otro compromiso para el olvido del pasado viernes contra Paraguay.

Para este tipo de duelos es importante sumar victorias, sin embargo en las toldas colombianas están esperando mucho más que un triunfo, que el equipo muestre que puede jugar sin los últimos ’10’ de la ‘Tricolor,’ tras la salida de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero la actualidad de Colombia no cautiva.

Tanto Colombia como Perú tendrán su último examen este martes 6 de octubre en esta fecha FIFA, luego tendrán que planear rivales y jugadores para las dos ventanas siguientes: del 22 al 30 de marzo de 2027 y del 7 al 15 de junio de 2027. Luego estarían iniciando las Eliminatorias de la CONMEBOL, hasta el momento con el polémico formato que se filtró recientemente.

Posible alineación de Colombia vs Perú para el partido amistoso FIFA 2026

Así formaría Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Matías Orozco; Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez. D.T.: Néstor Lorenzo.

Así formaría Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Osling Mora, Wilder Cartagena, Piero Magallanes, Yhosimar Yotún; Jairo Vélez y Alex Valera. D.T: Mano Menezes.

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