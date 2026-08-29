La maldición del dorsal 11 en las Grandes Vueltas de 2026: Buitrago, Vingegaard y Pogacar, víctimas de una extraña coincidencia

El Giro, el Tour y la Vuelta compartieron una coincidencia insólita: sus tres portadores del dorsal 11 terminaron fuera por fuertes caídas

El ciclismo suele convivir con supersticiones, rituales y números que adquieren un significado especial dentro del pelotón. Durante décadas, el dorsal 13 ha sido el ejemplo más conocido, al grado de que algunos corredores acostumbran colocarlo de cabeza para alejar la mala suerte. Sin embargo, en 2026 apareció una nueva maldición.

Las tres Grandes Vueltas de la temporada tuvieron un elemento en común. Santiago Buitrago en el Giro d’Italia, Jonas Vingegaard en el Tour de France y Tadej Pogacar en la Vuelta a España llevaron el dorsal 11 y los tres terminaron abandonando después de sufrir fuertes caídas.

Los tres llegaron como jefes de filas de sus respectivos equipos y con aspiraciones importantes dentro de la clasificación general. Buitrago buscaba consolidarse entre los mejores del Giro; Vingegaard peleaba nuevamente por el Tour; y Pogacar dominaba España en busca de conquistar la única Gran Vuelta que todavía faltaba en su palmarés.

Giro d’Italia: Santiago Buitrago fue el primero en caer

Buitrago inició la maldición en Europa | Martin Silva Cosentino/NurPhoto via AFP.

La historia comenzó en el Giro d’Italia. Santiago Buitrago tomó la salida como líder del Bahrain Victorious y con el dorsal 11, respaldado por una escuadra que confiaba en él para disputar la clasificación general.

Sin embargo, durante la segunda etapa, disputada entre Burgas y Veliko Tarnovo, el pelotón atravesó una jornada complicada por la lluvia. A unos 23 kilómetros de la llegada se produjo una caída masiva en un sector urbano y Buitrago quedó directamente involucrado.

El colombiano impactó contra las barreras y no pudo continuar. Tras recibir atención médica fue trasladado a un hospital, donde se descartaron fracturas, aunque presentó una conmoción cerebral leve, una fuerte contusión cervical y diferentes abrasiones.

Tour de France: Jonas Vingegaard y una caída que terminó con la pelea por el título

Dos meses después, el dorsal volvió a aparecer en el centro de una de las imágenes más duras de una Gran Vuelta. Jonas Vingegaard llevó el número 11 en el Tour de France 2026 como líder del Visma-Lease a Bike y principal rival de Pogacar en la pelea por el maillot amarillo.

El danés llegó nuevamente con aspiraciones de conquistar la carrera que había ganado en 2022 y 2023. Después de años consecutivos subiendo al podio en París, Vingegaard seguía siendo la principal amenaza para el esloveno. Pero todo terminó durante la etapa 15.

A unos 18 kilómetros de la meta en Plateau de Solaison, en una aproximación rápida al último puerto de la jornada, perdió el control de la bicicleta después de una curva situada a la salida de una rotonda.

El líder del Visma cayó con violencia y permaneció tendido sobre el asfalto mientras era atendido por los servicios médicos. Las pruebas posteriores confirmaron una fractura desplazada de la clavícula derecha, además de diferentes golpes y abrasiones.

Vingegaard marchaba segundo de la clasificación general, a 4 minutos y 30 segundos de Pogacar. Su abandono terminó de manera anticipada con la principal batalla por la victoria del Tour. También rompió una impresionante racha personal. Desde 2021 había terminado todas sus participaciones en la carrera dentro de los dos primeros lugares, con victorias en 2022 y 2023 y segundos puestos en 2021, 2024 y 2025.

Vuelta a España: Pogacar completa la extraña secuencia del dorsal 11

Tadej Pogacar se retiró de La Vuelta con una fractura | Charly Triballeau/AFP

La coincidencia alcanzó otra dimensión durante la Vuelta a España. Tadej Pogacar regresó a la carrera siete años después de aquella edición de 2019 en la que se presentó ante el mundo con apenas 20 años, tres victorias de etapa y un tercer lugar en la clasificación general.

Volvió convertido en uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos. El esloveno había ganado cinco Tours de Francia y el Giro d’Italia de 2024. La Vuelta era la única de las tres Grandes Vueltas que todavía no aparecía en su palmarés y su regreso tenía el objetivo de completar el triplete

El corredor del UAE ganó las etapas 1, 4 y 6 y llegó a la octava jornada como líder de la clasificación general con 3 minutos y 50 segundos de ventaja sobre su perseguidor más cercano. Sin embargo, a 32 kilómetros de la llegada de la etapa 8, mientras el pelotón rodaba compacto por un tramo sin grandes dificultades técnicas, Pogacar sufrió una fuerte caída.

El esloveno fue atendido a un costado de la carretera y posteriormente trasladado en ambulancia para someterse a estudios médicos. Con dos fracturas y una conmoción, abandonó la Vuelta y dejó pendiente, al menos durante un año más, uno de los pocos grandes objetivos que todavía le quedan en el ciclismo.

¿Cómo se deciden los dorsales en las Grandes Vueltas?

El reparto de dorsales en una Gran Vuelta está organizado por bloques de ocho números para cada escuadra (1 al 8, 11 al 18, 21 al 28, 31 al 38, y así sucesivamente). Dentro de cada equipo el dorsal terminado en 1 se reserva para el jefe de filas o el hombre fuerte para la clasificación general. Por esa razón, los grandes favoritos al podio suelen lucir con frecuencia números como el 11, 21, 31 o 41.

El dorsal 1 queda guardado para el vigente campeón si regresa a defender el título. Así ocurrió en el Tour de Francia, donde Tadej Pogacar portó el 1 como ganador saliente, mientras que Jonas Vingegaard encabezó al Visma-Lease a Bike con el 11, al recibir la segunda serie tras el subcampeonato del año anterior.

En cambio, cuando el defensor de la corona no participa, el criterio cambia. En la Vuelta a España, el bloque inicial y el dorsal 1 recayeron en el Red Bull y Primoz Roglic, enviando al UAE Team Emirates a la segunda serie, con Pogacar como líder con el número “maldito”.

En Italia, donde Simon Yates tampoco regresó a defender su corona, se aplicó un criterio alfabético para repartir los bloques. La numeración inició con Alpecin-Deceuninck del 1 al 8, dejando al Bahrain Victorious el bloque del 11 al 18 y a Buitrago en la posición de privilegio dentro de su escuadra.

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