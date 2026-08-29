El detalle de Enric Mas con Pogacar después de heredar el maillot rojo en La Vuelta a España

El español heredó el liderato de La Vuelta tras el abandono del esloveno, pero decidió no vestir el maillot rojo durante la ceremonia en Xeraco

La Vuelta a España 2026 cambió de escenario en cuestión de kilómetros. La caída que obligó a Tadej Pogacar a abandonar la competencia durante la octava etapa dejó a Enric Mas como nuevo líder de la clasificación general, aunque el español decidió recibir el maillot rojo de una manera diferente a la habitual.

Una vez concluida la jornada con meta en Xeraco, el corredor del Movistar subió al podio para recibir la prenda que lo acredita como líder de La Vuelta, pero optó por no ponérsela. Mas la sostuvo entre sus manos durante la ceremonia como una muestra de respeto hacia Pogacar, quien hasta ese momento comandaba la competencia.

El propio ciclista español explicó posteriormente el motivo de su decisión. Aunque reconoció que este tipo de situaciones forman parte del ciclismo, consideró que no había conseguido el primer puesto de la general mediante un movimiento dentro de la carrera, sino como consecuencia del accidente y posterior abandono del esloveno.

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“Sinceramente, sé que esto es deporte y ciclismo, pero Tadej Pogacar se ha caído y yo no he ganado la roja, así que creo que no ponérmelo ahora es una forma de mostrarle respeto”, explicó Mas después de terminar la etapa. También señaló que no había observado directamente la caída y que revisaría posteriormente las imágenes del accidente.

Enric Mas manda un mensaje a Pogacar

Antes de hablar de lo que representa asumir el liderato, Mas centró sus palabras en el estado de Pogacar. El español lamentó que una caída terminara con la participación de quien había iniciado el día portando el maillot rojo y le deseó una pronta recuperación.

“Es una grandísima pena. Primero, que haya caídas; después, que sean de este estilo; y, por último, que sea Tadej. Justo era el portador del maillot rojo y es una auténtica pena”, señaló el corredor de Movistar, quien también expresó su deseo de volver a encontrar al esloveno en las próximas competencias.

Pogacar sufrió el accidente a poco más de 30 kilómetros de la meta. El líder intentó continuar después del golpe, pero finalmente tuvo que bajarse de la bicicleta y abandonar la ronda española.

Enric Mas asume el liderato de la Vuelta a España

Más allá de las circunstancias que provocaron el cambio, la carrera continúa y ahora será Movistar el equipo que deberá asumir parte del control del pelotón. Mas reconoció que el nuevo escenario modifica sus responsabilidades de cara a las siguientes etapas y que la prioridad será defender la primera posición.

“Aún no he ido a hablar con nadie del equipo, la verdad. Simplemente, mañana cogemos la responsabilidad, como es normal. Intentaremos mantener el maillot”, explicó el español después de una jornada que cambió sus objetivos dentro de la competencia.

Mas, de 31 años, alcanza así el liderato de una gran vuelta después de la retirada de uno de los principales candidatos al título. Con Pogacar fuera de competencia, la pelea por la clasificación general entra en una nueva etapa y corredores como Primoz Roglic y Felix Gall aparecen ahora entre los perseguidores del español.

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