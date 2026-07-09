La faceta musical de Haaland revive en el Mundial: The Flow Kings y el remix prometido por Kygo

El delantero noruego también revivió una curiosa etapa de su adolescencia

Erling Haaland vuelve a estar bajo los reflectores en el Mundial 2026, pero no solo por lo que hace dentro del área. El delantero noruego también revivió una curiosa etapa de su adolescencia, cuando en 2016 formó una banda de rap junto a dos compañeros de la selección sub 17 de Noruega.

El grupo se llamó The Flow Kings, “Los Reyes del Flow”, y nació como una forma de romper la rutina durante las concentraciones. Haaland, junto a Erik Botheim y Tobias Sandberg, decidió grabar una canción entre bromas, rimas propias y referencias locales, sin imaginar que años después volvería a ser tema de conversación.

La canción se tituló “Kygo Jo”, en alusión al DJ noruego Kygo, una de las figuras musicales más reconocidas de su país. El tema mostraba a los tres jóvenes futbolistas en una faceta distinta, lejos de la presión competitiva y más cerca del juego, la convivencia y el humor.

Botheim, quien también se convirtió en futbolista profesional, compartió vestidor años después con Guillermo Ochoa en la Salernitana. Sandberg, por su parte, continuó su carrera como defensa y actualmente juega en Islandia. Los tres siguieron caminos distintos, pero aquella canción quedó como una anécdota de sus años formativos.

El video, grabado en un ambiente de concentración juvenil, muestra a Haaland y sus compañeros improvisando, bailando y bromeando con la cámara. La pieza se viralizó con el paso del tiempo, especialmente cuando el atacante comenzó a consolidarse como una de las figuras del fútbol mundial.

La historia tomó un nuevo impulso durante el Mundial 2026, con Noruega como una de las selecciones protagonistas. La atención sobre Haaland hizo que muchos aficionados recuperaran aquella canción de The Flow Kings, hasta que el propio Kygo entró en la conversación.

El DJ prometió que, si Haaland anotaba ante Brasil, haría un remix del tema. La condición se cumplió y Kygo lanzó una nueva versión de la canción, lo que volvió a colocar la faceta musical del delantero noruego en redes sociales y plataformas digitales.

Lo que comenzó como una broma entre adolescentes terminó convertido en un fenómeno de nostalgia mundialista. Haaland sigue marcando goles con Noruega, pero su pasado como integrante de The Flow Kings demuestra que, antes de convertirse en una estrella del fútbol, también tuvo tiempo para jugar a ser rapero.

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