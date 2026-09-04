Partidos de hoy 4 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este viernes

El Porto recibirá al Moreirense a las 13:15 horas, tiempo del centro de México, en un partido que se podrá seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports

Santi Gimenez podría disputar sus primeros minutos con el Porto | Claro Sports

La actividad de este viernes 4 de septiembre tendrá uno de sus principales atractivos en Portugal, donde el Porto recibirá al Moreirense a las 13:15 horas, tiempo del centro de México, en un partido que se podrá seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports. Los Dragones llegan como líderes de la Primeira Liga con paso perfecto, después de sumar 12 puntos en cuatro jornadas, pero la atención en México estará puesta en Santiago Gimenez. El delantero podría disputar sus primeros minutos con el Porto, después de que Francesco Farioli confirmara que será considerado para la convocatoria siempre que su documentación quede regularizada antes del encuentro.

LaLiga también presenta uno de los encuentros principales del día con la visita del Real Madrid al Betis en La Cartuja. El conjunto dirigido por José Mourinho comenzó la temporada con tres victorias consecutivas y 10 goles anotados, por lo que intentará mantener el paso perfecto antes de su estreno en la Champions League frente al Inter de Milán. Los merengues afrontarán una cancha que les ha generado dificultades en temporadas recientes, mientras Kylian Mbappé y Jude Bellingham aparecen entre las referencias ofensivas de un equipo que buscará prolongar su inicio sin derrota en el campeonato español.

En México, la Jornada 7 del Apertura 2026 comenzará con el encuentro entre FC Juárez y Pachuca en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los Bravos llegan bajo presión después de perder 4-0 frente al Toluca y mantenerse como el único equipo del torneo que todavía no suma una victoria, con cero puntos después de seis partidos. Pachuca, por su parte, tiene cinco unidades y viene de empatar 1-1 contra Guadalajara, por lo que ambos clubes buscarán comenzar a recuperar terreno desde la parte baja de la clasificación.

La Premier League abrirá su tercera jornada con Ipswich Town ante Liverpool en Portman Road, un partido en el que los Reds buscarán conseguir su primera victoria de la temporada bajo el mando de Andoni Iraola. Liverpool inició el campeonato con dos empates por 2-2, primero frente al Newcastle y posteriormente contra Nottingham Forest, mientras Ipswich suma tres puntos después de vencer 2-1 al Sunderland y caer 5-2 ante Manchester United.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 4 de septiembre

Primeira Liga Portugal

FC Porto vs Moreirense | 13:15 horas | Claro Sports

Liga MX

FC Juárez vs Pachuca | 21:00 horas | Azteca 7 y FOX One

LaLiga

Real Betis vs Real Madrid | 13:00 horas | SKY Sports

Premier League

Ipswich Town vs Liverpool | 13:00 horas | TNT y HBO Max

Serie A

Genoa vs Como | 12:45 horas | Disney+ Premium y ESPN 4

Ligue 1

Lyon vs AJ Auxerre | 11:00 horas | FOX One

Paris Saint-Germain vs AS Monaco | 13:05 horas | FOX One

Bundesliga

VfB Stuttgart vs FC Köln | 12:30 horas | FOX One

MLS

New York City FC vs Nashville SC | 17:30 horas | Apple TV

Liga de Expansión MX

Durango vs Tlaxcala FC | 19:00 horas | AYM Sports

Club Atlético La Paz vs Mineros de Zacatecas | 21:00 horas | AYM Sports

Saudi Pro League

Abha vs Al Ettifaq | 10:00 horas | Transmisión no disponible para México

Al Ahli vs Al Riyadh | 12:00 horas | Transmisión no disponible para México

Al Shabab vs Al Hilal | 12:00 horas | FOX One

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