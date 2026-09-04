Premios Juventud 2026: Bad Bunny, Shakira, Karol G y Carín León encabezan la lista de ganadores

La edición celebrada en Marbella dejó reconocimientos para figuras consolidadas, nuevas generaciones y distintas expresiones del entretenimiento latino

Los Premios Juventud 2026 y su lista de ganadores | @PremiosJuventud

Los Premios Juventud 2026 reunieron en Marbella a representantes de distintos géneros de la música latina, además de figuras de la televisión y creadores de contenido. La edición 23 de la ceremonia se realizó en Starlite Marbella, España, con 338 nominados repartidos en 50 categorías, que abarcaron desde el pop y la música urbana hasta el regional mexicano y el entretenimiento digital.

Bad Bunny y Shakira se quedaron con dos de los reconocimientos centrales de la entrega. El puertorriqueño fue elegido Artista Premios Juventud Masculino y también obtuvo el premio a Mejor Tour por Debí Tirar Más Fotos World Tour. La colombiana recibió el galardón como Artista Premios Juventud Femenina y agregó otros premios gracias a sus colaboraciones musicales.

Shakira compartió con Alejandro Sanz el triunfo en Mejor Canción Pop gracias a ‘Bésame’, mientras que su colaboración ‘Dai Dai’ con Burna Boy ganó en Colaboración OMG. Karol G también apareció entre las ganadoras de la noche, ya que Tropicoqueta obtuvo el premio a Álbum del Año y ‘Verano rosa’, junto a Feid, se impuso como Mejor Canción Urbano Rhythmic.

La representación de la música mexicana tuvo varios ganadores. Carín León se llevó Mejor Álbum Música Mexicana por Palabra de to’s (seca) y ganó Mi Track Favorito con ‘Me está doliendo’, tema realizado junto a Alejandro Fernández. Calibre 50 obtuvo Mejor Canción Norteña por ‘Me enamoré solo’, mientras Camila Fernández ganó Mejor Canción Mariachi con ‘Retumbando en el cora’.

Los reconocimientos para este género continuaron con Grupo Firme y Grupo Frontera, ganadores de Mejor Colaboración Música Mexicana gracias a ‘Modo difícil’. Xavi y Grupo Frontera se impusieron en Mejor Fusión Música Mexicana con ‘No capea’, mientras que ‘El rey’, interpretada por Vicente Fernández y Alejandro Fernández, ganó en Mejor Canción Banda Música Mexicana. Omar Camacho recibió el premio de La Nueva Generación Música Mexicana.

El pop también repartió premios entre varios nombres. Aitana ganó Mejor Álbum Pop con Cuarto azul y Mejor Euro-Song con ‘Superestrella’. Carlos Rivera y Alejandro Fernández obtuvieron Mejor Canción Pop Balada por ‘Sin despedida’, Morat y Jay Wheeler triunfaron en Mejor Canción Pop Rock con ‘Sin ti’, mientras Humbe ganó Mejor Canción Pop – Nueva Generación por ‘Morfina’.

Romeo Santos y Prince Royce concentraron varios de los premios correspondientes a la música tropical. Better Late Than Never ganó como Mejor Álbum Tropical, ‘Lokita por mí’ se llevó Tropical Mix y ‘Dardos’ obtuvo Tropical Hit. En las categorías urbanas, Young Miko ganó Mejor Álbum Urbano con Do Not Disturb, mientras Bizarrap fue reconocido como Productor del Año y también ganó junto a Daddy Yankee por BZRP Music Sessions, Vol. 0/66 en Mejor Urban Track.

La ceremonia también abrió espacio para reconocimientos fuera de las categorías musicales. Angelique Boyer fue elegida Mi Actriz Favorita por Doménica Montero y Gabriel Soto ganó Mi Actor Favorito por Monteverde. Mercedes Roa recibió el premio POV Futbolero, Stefanny Loaiza fue Creator del Año, Lola Lolita ganó Creator de España y Pinky Promise se impuso como Podcast del Año.

Con triunfos repartidos entre artistas de diferentes generaciones y géneros, los Premios Juventud 2026 cerraron su edición en Marbella con Bad Bunny, Shakira, Karol G, Carín León, Aitana, Romeo Santos y Prince Royce entre los nombres con presencia en las categorías principales. La ceremonia también incorporó reconocimientos para creadores digitales, televisión, podcasts y contenido deportivo, ampliando el alcance de una premiación que tradicionalmente ha tenido a la música latina como uno de sus ejes.

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