Matías Almeyda le cambia la cara a Monterrey en menos de 100 días

El entrenador argentino heredó un equipo fuera de la Liguilla y ahora disputará el campeonato internacional ante Toluca

El Monterrey se instaló en la final de la Leagues Cup 2026 y Matías Almeyda consiguió el primer gran logro de su gestión como entrenador de Rayados, confirmando su regreso al fútbol mexicano de una manera espectacular.

El argentino heredó un equipo con problemas internos y golpeado anímicamente después de quedarse fuera de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Menos de 100 días después, los albiazules parecen tener otro ADN y ya están a un partido de levantar su primer título de la nueva era.

Rayados ha mostrado una transformación bajo el mando de Almeyda. En la Liga MX ya consiguió una racha positiva de resultados y en la Leagues Cup encontró el carácter necesario para sobrevivir a momentos complicados hasta instalarse en la final.

Ahora Monterrey está a una victoria de convertir las buenas sensaciones de los primeros meses del proyecto en un campeonato internacional.

Matías Almeyda transformó al Monterrey

El cambio no solamente se encuentra en los resultados. Desde sus primeros partidos, Almeyda comenzó a construir un equipo con mayor intensidad y carácter, capaz de reaccionar ante escenarios adversos y mantenerse con vida cuando parecía estar contra las cuerdas.

La Leagues Cup se convirtió en la mejor muestra de esa transformación. El Monterrey comenzó el torneo con una polémica derrota 2-1 frente al Orlando City de Antoine Griezmann, resultado que dejó a Rayados con poco margen de error y obligado a reaccionar en los siguientes compromisos.

Monterrey sobrevivió de manera dramática en Leagues Cup

Rayados respondió con dos victorias consecutivas, pero ninguna llegó de manera sencilla. Primero vencieron 2-1 al Inter Miami después de comenzar abajo en el marcador y encontrar el gol de la victoria gracias a Diego Rossi al minuto 90.

La historia se repitió frente a Nashville. El Monterrey nuevamente tuvo que remontar y Hugo Cuypers apareció al minuto 92 para marcar el 2-1 que mantuvo vivas las posibilidades de avanzar.

Ni siquiera las dos victorias fueron suficientes para asegurar la clasificación. Rayados tuvo que esperar una combinación de resultados y recibió una última ayuda del Chicago Fire, que derrotó 2-1 al Cruz Azul con un gol en los minutos finales para abrirle la puerta al equipo de Almeyda.

Rayados aprovechó el milagro y eliminó al Chicago Fire

Monterrey pasó de estar prácticamente eliminado a tener una nueva oportunidad y no la desaprovechó. El destino puso precisamente al Chicago Fire en su camino durante los cuartos de final y Rayados respondió con otra victoria 2-1 como visitante.

Víctor Guzmán y Orbelín Pineda marcaron los goles que llevaron al equipo de Matías Almeyda hasta las semifinales y confirmaron que el boleto conseguido de manera dramática en la primera fase había revitalizado al equipo.

Monterrey elimina al América y llega a la final

La prueba más complicada apareció en las semifinales. América llegó como líder e invicto del Apertura 2026 y representaba uno de los mayores obstáculos para comprobar hasta dónde había llegado la transformación de Rayados.

Monterrey volvió a sobrevivir. Después de empatar 2-2 durante el tiempo regular, el equipo de Almeyda silenció Carson, California, al imponerse 5-4 en tanda de penales y conseguir su boleto a la final de la Leagues Cup.

El triunfo confirmó el cambio de un equipo que apenas unos meses atrás había terminado un semestre lleno de frustraciones y sin siquiera conseguir un lugar en la Liguilla.

Matías Almeyda va por su primer título con Monterrey

Menos de 100 días fueron suficientes para que Matías Almeyda llevara a Rayados de un proceso de reconstrucción a disputar una final internacional.

El último obstáculo será el Toluca de Antonio Mohamed, equipo que llega al partido por el campeonato después de eliminar al León en semifinales.

Para Monterrey será la oportunidad de volver a levantar un título y para Almeyda, la posibilidad de coronar de manera espectacular sus primeros meses en la Sultana del Norte.

Llegó para reconstruir a un equipo golpeado, sobrevivió a una Leagues Cup llena de obstáculos y eliminó al líder de la Liga MX. En menos de 100 días, Matías Almeyda le cambió la cara al Monterrey y ahora está a una victoria de levantar su primer título con Rayados.

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