Checo Pérez y su eliminación en la Q1 del GP de Bélgica: “Lo intentamos todo”

El piloto mexicano señaló que Cadillac probó distintas configuraciones, pero los problemas con la energía impidieron su avance a la Q2

Checo Pérez y la causa de su eliminación en la Qualy 1 del GP de Bélgica. | Reuters

Sergio Pérez quedó eliminado en la Qualy 1 del Gran Premio de Bélgica 2026, después de una sesión en la que Cadillac no encontró una solución para los problemas relacionados con el despliegue de energía. El piloto mexicano reconoció que el equipo probó distintas configuraciones, pero no consiguió el rendimiento necesario para avanzar a la Q2.

“Básicamente lo intentamos todo”, declaró Checo Pérez tras finalizar su participación en la clasificación disputada en el circuito de Spa-Francorchamps. El tapatío explicó que trabajó junto con su ingeniero para modificar la forma de administrar la energía, aunque ninguna de las alternativas produjo el resultado esperado.

Cadillac volvió a dejar sus dos monoplazas fuera de la Q2, pues Valtteri Bottas tampoco superó el primer corte. Sin embargo, el equipo redujo parte de la diferencia respecto a rivales como Haas y Williams, dos escuderías que sirven como referencia para el proyecto estadounidense durante su primera temporada en la Fórmula 1.

Checo Pérez perdió tiempo por el despliegue de energía

Pérez consideró que tenía posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, pero señaló que el funcionamiento del sistema de energía le costó algunas décimas durante sus vueltas. La extensión de Spa-Francorchamps y sus zonas de aceleración obligan a los equipos a controlar la cantidad de energía disponible a lo largo del giro.

“Habría sido genial. Creo que era posible. Desafortunadamente he estado teniendo problemas con el despliegue de energía y fue lo mismo en la clasificación. Perdimos algunas décimas con eso y creo que probablemente sin ese problema habría sido posible”, explicó el mexicano.

El director técnico de Cadillac, Nick Chester, ya había anticipado que la administración de energía sería uno de los puntos por resolver durante el sábado. Checo confirmó que el tema afectó al equipo durante todo el fin de semana y reconoció que Spa representa un reto para el monoplaza en este apartado.

“Este circuito es realmente difícil. Es el gran tema de conversación. Todo el fin de semana ha sido una lucha masiva con el despliegue de energía y no hemos logrado solucionarlo”, añadió Pérez después de la clasificación.

Cadillac encuentra avances en el chasis

A pesar de la eliminación, Checo Pérez rescató el comportamiento del chasis de Cadillac. El mexicano aseguró que el equipo ha reducido la distancia respecto a algunos de sus competidores y espera confirmar ese avance durante la carrera del domingo.

“Estamos llegando a ese punto. Estamos progresando. Mañana será importante demostrarlo en la carrera. Ojalá podamos tener una carrera fuerte y un buen ritmo. Eso sería bueno para nosotros”, señaló.

La eliminación en Q1 obligará a Pérez a buscar posiciones desde la parte final de la parrilla. La carrera también permitirá a Cadillac comprobar si los avances detectados en el chasis pueden compensar parte de las limitaciones que enfrentó con el uso de la energía durante las prácticas y la clasificación.

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