Gianetti se emociona con el triunfo de Isaac del Toro en el Tour de France y el gesto de Pogacar

El jefe del equipo de UAE Team Emirates enalteció su labor en darle oportunidad al talento latinoamericano en el ciclismo

Isaac del Toro volvió a colocar al ciclismo mexicano en la conversación internacional tras conquistar la Etapa 2 del Tour de France 2026, en una jornada marcada por una falla mecánica, una reacción sobre la ruta y un cierre que dejó una imagen de compañerismo dentro del UAE Team Emirates.

El mexicano logró reponerse durante la etapa y llegó a la definición con Tadej Pogacar, quien le cedió el primer lugar en la meta para que Del Toro se quedara con la victoria. La escena fue recibida dentro del equipo como una muestra de compañerismo entre dos corredores que compartieron esfuerzo durante la jornada.

Mauro Gianetti, jefe del UAE Team Emirates, habló tras el triunfo del ciclista mexicano y se mostró emocionado por lo ocurrido en la carretera. El directivo destacó la relación entre Del Toro y Pogacar, además del significado que tuvo la victoria para el equipo y para Latinoamérica.

“Todo el equipo lo quiere, el primero en quererlo es Pogacar y lo que hicieron hoy es algo que es mucho más grande que el ciclismo, es mucho más grande que una victoria en el Tour de France, es algo especial. Es una victoria importante en el Tour de France, pero es un gesto entre amigos que comparten emoción, fatiga, sudor y es un regalo para toda América Latina, un regalo para nosotros y para su familia, que tanto ha trabajado para que pueda estar aquí y lograr este éxito”, declaró Gianetti.

La victoria de Del Toro llegó después de superar un problema mecánico en su bicicleta, situación que lo obligó a recomponer su carrera antes de volver a meterse en la pelea por la etapa. El desenlace terminó con Pogacar como protagonista de un gesto que Gianetti colocó por encima del resultado deportivo.

El jefe del equipo también habló sobre la apuesta del equipo por el talento latinoamericano. Gianetti señaló que trabajar con corredores como Isaac del Toro representa una satisfacción para la estructura, no solo por los triunfos que pueden conseguir, sino por la respuesta humana dentro del grupo.

“Es un placer, es un placer hacer este trabajo, sobre todo cuando nosotros invertimos nuestra emoción antes que nada, ¿no? Cuando creemos en alguien, donamos todo de nosotros para que tenga éxito y cuando una persona te responde como responde Isaac, no con los resultados, pero como persona antes que como deportista, es algo especial”, agregó.

Con este triunfo en la Etapa 2 del Tour de France 2026, Isaac del Toro sumó un nuevo capítulo de triunfo para el ciclismo mexicano, mientras el UAE Team Emirates celebró una jornada que dejó una victoria, una muestra de unión interna y el reconocimiento de Gianetti hacia el corredor mexicano y el gesto de Pogacar.

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