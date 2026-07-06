Cristiano Ronaldo y la lista de leyendas que nunca pudieron conquistar la Copa del Mundo

Se confirma una realidad que también alcanzó a varios de los más grandes de la historia: ni siquiera los mejores jugadores garantizan una Copa del Mundo.

Ronaldo cierra su historia en Copas del Mundo sin el trofeo. Claro Sports

La eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final del Mundial 2026 no solo marcó el adiós de los lusitanos al torneo, sino también el cierre de una de las carreras más importantes en la historia de las Copas del Mundo. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputó la última edición del máximo certamen de selecciones, poniendo fin a un recorrido mundialista que, pese a sus récords individuales, terminó sin el trofeo más codiciado del fútbol.

Cinco Balones de Oro, una Eurocopa, una UEFA Nations League y decenas de títulos con clubes no fueron suficientes para que el portugués levantara la Copa Mundial. Su despedida lo coloca en una lista tan ilustre como dolorosa: la de los futbolistas más brillantes que jamás pudieron proclamarse campeones del mundo, un grupo integrado por figuras que marcaron épocas y redefinieron el juego.

Entre ellos aparece Johan Cruyff, arquitecto del Fútbol Total y símbolo de la selección de los Países Bajos que maravilló en Alemania 1974. También figuran sus compatriotas Marco van Basten, Ruud Gullit y Arjen Robben, quienes llevaron a Holanda a disputar finales mundialistas, pero siempre terminaron a un paso de la gloria. La “Naranja Mecánica” continúa siendo considerada una de las mejores selecciones de la historia sin una estrella en el escudo.

El fútbol brasileño también aporta nombres de enorme peso. Zico y Sócrates encabezaron una de las generaciones más admiradas por su estilo ofensivo en España 1982, aunque quedaron eliminados antes de la final. Décadas más tarde, Neymar heredó el liderazgo de la Canarinha y conquistó prácticamente todos los títulos posibles con clubes, pero tampoco logró devolverle a Brasil un Mundial después del conseguido en 2002.

Italia cuenta con otro caso emblemático en Roberto Baggio, cuya imagen fallando el penal decisivo en la final de Estados Unidos 1994 quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol. A esa lista se suma Paolo Maldini, considerado uno de los mejores defensores de todos los tiempos, quien nunca pudo disputar una final mundialista pese a una carrera llena de éxitos con el AC Milan.

El fútbol europeo también dejó otras figuras sin recompensa mundialista. Luka Modric estuvo a minutos de lograrlo en Rusia 2018, donde Croacia cayó ante Francia en la final. Michel Platini, Gary Lineker, Michael Ballack, Frank Lampard, David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney, Luis Figo, Pavel Nedved, Eusébio, Eden Hazard, Franck Ribéry y Zlatan Ibrahimović brillaron con sus selecciones, pero nunca pudieron completar el último paso hacia la cima.

América también tiene representantes ilustres en este selecto grupo. Juan Román Riquelme fue el cerebro de la generación argentina previa al ciclo de Lionel Messi; Diego Forlán llevó a Uruguay hasta las semifinales de Sudáfrica 2010 y fue elegido el mejor jugador del torneo; James Rodríguez conquistó la Bota de Oro en Brasil 2014 tras una actuación memorable con Colombia, mientras que Hugo Sánchez, máximo referente del fútbol mexicano durante décadas, tampoco pudo llevar al Tricolor más allá de los cuartos de final en una Copa del Mundo.

Ahora, el nombre de Cristiano Ronaldo se suma oficialmente a esa colección de leyendas que transformaron el fútbol sin conquistar el trofeo más importante. Su legado trasciende el Mundial gracias a una carrera repleta de récords, títulos y momentos inolvidables, pero su despedida en México, Estados Unidos y Canadá 2026 confirma una realidad que también alcanzó a varios de los más grandes de la historia: ni siquiera los mejores jugadores garantizan una Copa del Mundo.

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