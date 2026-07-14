Cubarsí responde a las críticas tras alcanzar la final del Mundial 2026: “Callamos bocas”

El central del Barcelona asegura que había dudas de la defensa y portería de La Roja, mismas que solo han permitido un gol en el torneo

Cubarsí y Pedro Porro festejan el triunfo de España. | Reuters.

Pau Cubarsí destacó la solidez defensiva y el trabajo colectivo de España después de vencer 2-0 a Francia y conseguir el boleto a la final del Mundial 2026. El central de 19 años aseguró que La Roja respondió dentro del campo a las dudas que existían alrededor de la defensa y la portería antes del torneo, además de mencionar que su fútbol es del agrado de la afición.

“Sí que a lo mejor había un poco de murmullo y dudas con que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas. Llevamos un gol recibido y estamos en una final. Nosotros no damos patadas a destiempo. A la gente le gusta como jugamos”, declaró el futbolista en la zona mixta posterior al encuentro disputado en Dallas.

Cubarsí explicó que el rendimiento defensivo no depende únicamente de los jugadores titulares, ya que la competencia interna durante los entrenamientos permite elevar el nivel de todo el equipo. España solamente ha recibido una anotación durante el campeonato y mantuvo su portería en cero frente a una ofensiva francesa encabezada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

“Estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todos, tanto de los que juegan como de los que también están en el banquillo, porque al final, en el entrenamiento, con el nivel que tienen, te ayudan a ser el mejor futbolista”, señaló el futbolista en declaraciones para La 1.

El defensa del Barcelona también habló sobre la posibilidad de disputar una final mundialista con apenas 19 años. Cubarsí reconoció que todavía no dimensiona por completo el momento que atraviesa, aunque aseguró que mantiene la intención de mejorar en cada entrenamiento y partido.

“Es una cosa magnífica. Ahora no soy consciente de ello”, comentó. El central también destacó la unión del grupo y el trabajo realizado durante los últimos meses: “Somos una gran familia. Viene lo más complicado, una final. Seguro que la sacamos adelante. Ahora vienen días muy especiales, nos vamos a Nueva York, el sueño sigue vigente y tenemos muchas ganas de que llegue el partido”, afirmó el central español.

Pedro Porro destaca el plan de España para controlar a Francia

Pedro Porro, autor del segundo gol de España, calificó la clasificación como un sueño y colocó el mérito en el funcionamiento colectivo. El lateral explicó que el equipo mantuvo la concentración desde el inicio hasta el final y ejecutó el planteamiento diseñado para limitar las principales fortalezas francesas.

“Es un sueño hecho realidad, ni en mis mejores sueños imaginé hacer esta Copa del Mundo. Muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Hemos hecho un gran partido, todo para poder pasar”, declaró Porro en entrevista con La 1.

El futbolista señaló que España tenía identificado el peligro de Francia en las transiciones y en la velocidad de sus atacantes. “Sabíamos que contrarrestar su punto fuerte era clave y lo hemos hecho”, aseguró. También recordó que la clasificación pertenece a los 26 convocados y no únicamente a quienes participaron en la semifinal: “Esto es del equipo, no es nada mío”, concluyó el lateral.

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