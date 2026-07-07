Grave error de Matt Freese le da el tercer gol a Bélgica en los octavos de final

Tras querer intentar despejar, el pie se terminó atorando sobre el césped, lo que le dio un espacio a los belgas para poner el 3-1 en el segundo tiempo

Freese, lamentando el gol que representa la eliminación estadounidense | Reuters

La selección de los Estados Unidos no pudo ante una soberbia presión del selectivo de Bélgica y dicha situación les costó recibir un tercer gol en el segundo tiempo, derivado de una seria desatención del guardameta Matt Freese.

Corría el minuto 57, cuando el cancerbero del Ney York City FC salió de su área para despejar un balón largo a su zona. Tras lograr controlar y quitarse de encima la marca de Charles De Ketelaere intentó despejar, sin embargo la punta de su pie se terminó arrastrando en el césped, perdiendo un tiempo valioso, mismo que fue aprovechado por De Ketelaere para tapar su segundo remate.

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El balón quedó vivo en la zona, y fue entonces cuando apareció la imagen de Hans Vanaken, quien logró conectar de primera intención. Freese no pudo desviar el esférico, y la redonda también escapó de las intenciones de Tim Ream de desvío.

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