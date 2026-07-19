¿Qué necesita Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026?

Messi necesita tres goles ante España para superar a Mbappé y ganar la Bota de Oro; con dos tantos y una asistencia también podría quedarse con el premio del Mundial 2026 en juego

Messi está a dos goles de Mbappé | Reuters

Lionel Messi llegará a la final del Mundial 2026 con la posibilidad de conquistar uno de los pocos reconocimientos individuales que aún no aparecen en su trayectoria: la Bota de Oro. El capitán de Argentina suma ocho goles antes del partido contra España, programado para este domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

El principal obstáculo para Messi es Kylian Mbappé. El delantero francés aprovechó el partido por el tercer lugar contra Inglaterra para marcar dos veces y terminar su participación con 10 anotaciones y cuatro asistencias, números que lo colocan como líder de goleo antes de la final.

La cuenta para el argentino es directa: Messi necesita marcar al menos tres goles contra España para superar los 10 tantos de Mbappé y ganar la Bota de Oro sin depender de ningún criterio de desempate. Un triplete elevaría su registro a 11 goles y lo convertiría en el máximo anotador en solitario del torneo.

Sin embargo, también existe una ruta con dos anotaciones. Si Messi firma un doblete y además registra por lo menos una asistencia, igualaría a Mbappé con 10 goles, pero lo superaría en pases para gol, pues llegaría a cinco contra los cuatro del francés. Un solo tanto no sería suficiente, ya que dejaría al argentino con nueve.

¿Qué pasa si hay empate en la Bota de Oro del Mundial 2026?

El primer criterio para entregar la Bota de Oro es el número total de goles. Cuando dos o más jugadores terminan igualados, la FIFA coloca por delante al futbolista que haya repartido más asistencias, las cuales son revisadas y reconocidas por el grupo técnico responsable de las estadísticas del torneo.

Messi tiene actualmente ocho goles y cuatro asistencias, mientras que Mbappé cerró su Mundial con 10 tantos y cuatro pases de gol. Si el argentino marca dos veces ante España, pero no suma una asistencia, ambos quedarían empatados tanto en goles como en asistencias.

En ese escenario entraría el segundo criterio de desempate: los minutos disputados. La Bota de Oro se entrega al jugador que haya necesitado menos tiempo sobre el campo para alcanzar sus cifras, por lo que el cómputo definitivo de los minutos de Messi tras la final sería determinante.

Este sistema ya decidió el premio en Sudáfrica 2010. Thomas Müller, David Villa, Wesley Sneijder y Diego Forlán terminaron con cinco goles, pero el alemán recibió la Bota de Oro por sus asistencias y por haber disputado menos minutos que algunos de sus competidores.

Por esa razón, la fórmula que garantiza el reconocimiento para Messi es marcar tres goles. Un doblete acompañado por una asistencia también le permitiría superar a Mbappé, mientras que dos anotaciones sin pase de gol dejarían la definición en manos del registro oficial de minutos.

¿Cuántos goles tiene Messi en Mundiales?

Antes de enfrentar a España, Lionel Messi acumula 21 goles en seis Copas del Mundo. Su cuenta comenzó con un tanto en Alemania 2006; no anotó en Sudáfrica 2010; consiguió cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete durante la conquista de Qatar 2022. En el Mundial 2026 ha sumado ocho.

El argentino inició esta edición con 13 goles mundialistas y aumentó su registro hasta 21. Una anotación en la final lo llevaría a 22, mientras que un doblete colocaría su cuenta en 23 tantos y, al mismo tiempo, le permitiría alcanzar a Mbappé en la clasificación de goleo de esta edición.

Mbappé, por su parte, suma cuatro goles en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y 10 en el Mundial 2026, para un total de 22 anotaciones en Copas del Mundo. Messi necesita marcar una vez contra España para igualar ese registro histórico y dos para volver a colocarse por encima del francés.

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