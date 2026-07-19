El mensaje de Mbappé que calienta la pelea con Messi por la Bota de Oro

La figura francesa aceptó que cambiaría su récord individual por disputar la final que jugarán España y Argentina

Mbappé durante el partido ante Francia en Miami | REUTERS

Kylian Mbappé terminó su participación en el Mundial 2026 como líder de goleo, pero se negó a considerar cerrada la disputa con Lionel Messi. El delantero francés alcanzó las 10 anotaciones después de marcar un doblete en el partido por el tercer lugar y ahora deberá observar la final entre Argentina y España, en la que el capitán albiceleste todavía puede modificar la clasificación.

Francia perdió 6-4 frente a Inglaterra en Miami, en un encuentro en el que llegó al descanso con una desventaja de cuatro goles. Mbappé encabezó la reacción francesa con dos tantos durante la segunda parte, pero la remontada no se completó y el equipo de Didier Deschamps terminó el torneo en la cuarta posición.

El doblete colocó a Mbappé con 10 goles en el Mundial 2026, dos más que Messi antes de la final. Sin embargo, el francés aseguró que no descarta otra aparición del argentino frente a España: “Messi va a marcar mañana. Marca siempre”.

La declaración trasladó la pelea por la Bota de Oro al último partido del torneo. Messi llega a la final con ocho anotaciones, por lo que necesita dos para igualar a Mbappé y tres para superarlo en la clasificación de goleadores de esta edición. El argentino también suma cuatro asistencias durante la competencia.

El enfrentamiento individual también alcanza la tabla histórica de las Copas del Mundo. Mbappé llegó a 22 goles en 22 partidos mundialistas y se colocó por encima de Messi, quien comienza el encuentro contra España a una anotación de empatarlo. El francés construyó ese registro entre Rusia 2018, Qatar 2022 y el torneo de 2026.

Pese a quedar en la cima de ese listado, Mbappé colocó el resultado colectivo por encima de su marca personal. “Me gustaría no ser el máximo goleador de la historia y jugar mañana el partido”, declaró después de despedirse de la competencia.

Sus palabras reflejaron el contraste de su cierre de Mundial: rompió el registro histórico y tomó ventaja en la lucha por la Bota de Oro, pero Francia no logró disputar la final. La selección gala había sido eliminada por España en semifinales y tampoco pudo cerrar el torneo con el tercer lugar ante Inglaterra.

Mbappé también cuestionó la actuación francesa durante la primera mitad contra Inglaterra. El capitán señaló que el equipo no respondió conforme a lo exigido por la camiseta, reconoció una mejora después del descanso y lamentó no haber podido despedir a Didier Deschamps con una victoria en su último encuentro como seleccionador.

Ahora la presión queda del lado de Messi, quien tendrá la oportunidad de igualar o superar al francés en dos clasificaciones durante la final. Con un gol alcanzaría los 22 tantos históricos de Mbappé; con dos lo rebasaría en ese registro y empataría la lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026.

Te puede interesar: