¡Tigres sobrevive! Diego Lainez sentencia a Minnesota en una dramática tanda de penales

Nahuel Guzmán sostuvo a los felinos y Lainez cerró la tanda que definió un duelo de máxima tensión

Tigres tuvo que recurrir otra vez a la tanda de penales para celebrar en la Leagues Cup 2026. Después de empatar 0-0 ante Minnesota United durante los 90 minutos, el conjunto de Nuevo León se impuso 4-2 desde los once pasos y se quedó con el punto adicional, para sumar dos unidades en su segundo compromiso del torneo.

El encuentro estuvo marcado por las oportunidades que ninguno de los dos equipos logró aprovechar. Minnesota tuvo una de las más claras antes del descanso, cuando Jesús Garza cometió una infracción dentro del área sobre Anthony Markanich. Joaquín Pereyra tomó el balón para cobrar el penal al minuto 44, pero su disparo terminó en el larguero, por lo que el marcador permaneció sin goles.

Tigres también generó peligro durante el encuentro, principalmente por medio de Juan Brunetta, Fernando Gorriarán y Diego Lainez. Joaquim tuvo oportunidades de cabeza en jugadas a balón parado, mientras que Lainez probó desde fuera del área y Brunetta obligó al arquero Alec Smir a intervenir durante la segunda mitad, pero los felinos tampoco encontraron la anotación que evitara la definición desde el punto penal.

Minnesota estuvo cerca de quedarse con el partido en el tiempo agregado. Kelvin Yeboah recibió dentro del área al minuto 90+3 y sacó un disparo que terminó en el poste izquierdo de Nahuel Guzmán. En la misma secuencia, Mauricio González y Morris Duggan tuvieron nuevas oportunidades, pero la defensa de Tigres resistió el último intento de los locales y llevó el duelo hasta los penales.

En la definición, Juan Brunetta abrió la tanda con gol para Tigres y Fernando Gorriarán convirtió el segundo cobro de los felinos. Minnesota comenzó con problemas: Nahuel Guzmán detuvo los disparos de Kelvin Yeboah y Joaquín Pereyra, mientras que César Araújo desperdició la oportunidad de ampliar la diferencia al mandar su penal por encima de la portería.

Carlos Harvey y Wil Trapp mantuvieron con vida a Minnesota al convertir sus respectivos disparos, pero Tigres no volvió a fallar. Ozziel Herrera colocó el tercer penal de los mexicanos junto al poste izquierdo y dejó la definición en los pies de Diego Lainez, quien tenía la posibilidad de terminar el partido.

Lainez asumió el quinto cobro de Tigres y convirtió con un disparo de izquierda para sellar el 4-2 en la tanda. De esta manera, los felinos se llevaron dos puntos después del empate 0-0, mientras Minnesota tuvo que conformarse con una unidad en una noche en la que dejó escapar un penal durante el partido y desperdició dos cobros en la definición.

Tigres vs Minnesota United: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Tigres vs Minnesota United y a qué hora juegan? El partido entre Tigres y Minnesota United se disputa este viernes 7 de agosto en el Allianz Field, casa del conjunto estadounidense. Minnesota confirmó oficialmente que el encuentro está programado para las 20:00 horas del tiempo central de Estados Unidos, es decir, las 19:00 horas del centro de México. La transmisión para México estará disponible a través de Apple TV, plataforma que cuenta con los partidos de la Leagues Cup 2026. La propia organización y Minnesota United colocan a Apple TV como la señal para seguir el enfrentamiento. El choque representa una oportunidad para que Tigres consiga su primera victoria durante los 90 minutos en esta edición. Los felinos sumaron dos puntos contra Real Salt Lake debido al formato del torneo: tras un empate, cada club obtiene una unidad y el ganador de la tanda de penales recibe un punto adicional. Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Tigres vs Minnesota United Entre los movimientos que llaman la atención está Tigres con Brunetta, Lainez y Ozziel Herrera detrás de Rodrigo Aguirre, mientras Minnesota apuesta por una estructura de cinco defensores y deja a Kelvin Yeboah en la banca: Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Alan Franco, Joaquim, Francisco Reyes, Jesús Garza; César Araújo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera; Rodrigo Aguirre. DT: Hernán Elizondo. Minnesota United (5-4-1): Alec Smir; Bongokuhle Hlongwane, Michael Boxall, Morris Duggan, Carlos Harvey, Anthony Markanich; Joaquín Pereyra, Owen Gene, Tomás Chancalay, Wil Trapp; Mamadou Dieng. DT: Cameron Knowles. Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Tigres vs Minnesota United, según la IA? La proyección favorece ligeramente a Tigres, aunque no aparece una diferencia suficiente para considerar al conjunto mexicano como amplio favorito. Los felinos llegan con dos puntos, mientras Minnesota perdió su primer encuentro, pero los Loons cuentan con la ventaja de disputar nuevamente el partido en el Allianz Field. Los momios disponibles horas antes del encuentro también colocaban a Tigres por delante: +115 para el triunfo de los mexicanos, +255 para el empate y +215 para la victoria de Minnesota, cifras sujetas a modificaciones antes y durante el encuentro. Al combinar el resultado de la primera jornada, la producción ofensiva mostrada por ambos clubes, la localía de Minnesota y la valoración previa del mercado, una estimación de IA apunta a un partido cerrado. El marcador proyectado es Tigres 2-1 Minnesota United, con los felinos ligeramente por delante por su capacidad individual en ataque y la presencia de jugadores como Brunetta y Rodrigo Aguirre. Esta predicción es únicamente una estimación y no representa un resultado garantizado. Tigres vs Minnesota United, en vivo Tigres afronta este viernes 7 de agosto su segundo compromiso de la Leagues Cup 2026, cuando se mida a Minnesota United en el Allianz Field de Saint Paul. El conjunto de Nuevo León llega después de empatar 1-1 con Real Salt Lake y quedarse con el punto adicional tras imponerse 6-5 en la tanda de penales, resultado con el que inició el certamen con dos unidades. El escenario es distinto para Minnesota. Los Loons comenzaron la competencia con una derrota de 2-1 frente a FC Juárez en su propio estadio, por lo que necesitan reaccionar en la jornada 2 para mantenerse con posibilidades de avanzar. Tomás Chancalay marcó ante los Bravos, mientras que Juan Brunetta fue el autor del gol de Tigres frente a Real Salt Lake, dos nombres que llegan como referencias ofensivas para el encuentro.

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