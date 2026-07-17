Rodri se rinde a Messi antes de la final: “Es el mejor de todos los tiempos, pero Argentina no es solo él”

El mediocampista reconoció al ’10’ como el mejor de la historia, destacó la fuerza colectiva albiceleste y aseguró que España buscará ganar la final con identidad y valentía

El jugador del Manchester City asume el liderazgo en la Roja | Reuters

Rodri Hernández reconoció la dimensión de Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. El capitán de la selección española colocó al argentino por encima del resto de los futbolistas de la historia, aunque advirtió que la Albiceleste cuenta con argumentos colectivos suficientes para no depender únicamente de su número 10.

España y Argentina disputarán el título este domingo 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey. La Albiceleste buscará defender la corona conseguida en Qatar 2022, mientras que el conjunto español intentará conquistar su segundo Mundial, después del campeonato obtenido en Sudáfrica 2010.

Una generación que busca completar el camino

Rodri explicó que la presencia de España en la final representa la consecuencia de un proyecto que avanzó por etapas. El mediocampista recordó los títulos obtenidos durante los últimos años y consideró que levantar la Copa del Mundo permitiría consolidar a la actual generación como una de las más importantes en la historia de su selección. “Venimos de un proceso gradual de crecimiento. Hemos visto a un equipo que madura. Dije en su día que este equipo iba a dar que hablar. El camino hacia lo más grande, que es levantar el Mundial, es el que hemos hecho. Primero fue la Nations, luego la Eurocopa y ahora tenemos un reto muy bonito para hacer inolvidable a una gran generación”, expresó durante la rueda de prensa.

El capitán español rechazó que la clasificación al partido decisivo sea producto de la casualidad. Desde el inicio de la competencia, el objetivo del vestidor era llegar hasta la final y conquistar el campeonato, pese a que ahora deberán superar al equipo que considera el de mayor regularidad internacional. “Era el objetivo principal. El objetivo cuando venimos era ganarla y sabemos que así podía ser. Ahora nos toca el rival que más en forma está en los últimos años. Les dije a los chicos en las semifinales que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder”, afirmó.

Messi, el mejor de todos los tiempos para Rodri

El enfrentamiento también colocará a Rodri frente a Lionel Messi, quien llega a la definición con 39 años y como uno de los principales referentes del vigente campeón. El jugador español no evitó la comparación histórica y reconoció al capitán argentino como el mejor futbolista de todos los tiempos. “Messi no creo que haga falta expresar lo que es como jugador ni para Argentina. Para mí es el mejor de todos los tiempos. Llevó en Qatar a ganar el Mundial. Argentina es mucho más que Messi. Tiene jugadores de mucho nivel. Somos los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva”, declaró.

Las palabras de Rodri coincidieron con el análisis que había realizado días antes sobre el atacante. El mediocampista destacó su vigencia, liderazgo y capacidad para continuar marcando diferencias en una etapa avanzada de su carrera. También reconoció que España deberá mantenerlo alejado del área y reducir sus espacios cuando reciba el balón.

Argentina, un rival con carácter competitivo

Rodri evitó concentrar toda la atención en Messi y resaltó el trabajo desarrollado por el plantel dirigido por Lionel Scaloni. La selección sudamericana disputará su segunda final consecutiva después de remontar ante Inglaterra en las semifinales, mientras que España consiguió el boleto tras imponerse a Francia. “El mérito que tiene llegar a dos finales de Copa del Mundo habla del rendimiento. Es la selección más en forma en los últimos años. Nosotros intentamos hacer lo mismo”, señaló el centrocampista del Manchester City.

El español también mencionó la capacidad de Argentina para competir en diferentes escenarios. La final podría presentar momentos de posesión, presión alta, disputas físicas o periodos en los que alguno de los dos equipos deba defender cerca de su área. “Argentina tiene un carácter competitivo. Habla de la personalidad. Tenemos en cuenta el tipo de equipo que es. El partido puede pasar por muchas circunstancias. Hay que ir a por el partido. Pasa por ser nosotros mismos durante todo el partido”, agregó.

Rodri asume el brazalete y pide valentía

Además de su responsabilidad en el centro del campo, Rodri afrontará la final como capitán de España, una función que lo obliga a convertirse en una referencia para sus compañeros, principalmente cuando aparezcan las dudas o aumente la presión durante el encuentro. “Ahora me toca ser el capitán y nada, aprendiendo. Sobre todo de los capitanes anteriores. Tiene su complejidad. Tus compañeros se van a fijar en ti en los momentos de dudas. Ese es el paso adelante. En el resto seguimos siendo un equipo muy maduro”, explicó.

El mediocampista considera que España no debe modificar la propuesta que la llevó hasta la final. La intención será controlar el balón, presionar hacia adelante y evitar que Argentina instale el partido cerca del área española, donde Messi y sus compañeros pueden encontrar espacios para definir.

Rodri llegará al último encuentro como una de las piezas centrales de España, pero consciente de la dificultad que representa enfrentar al campeón vigente. Su reconocimiento hacia Messi no disminuye la confianza del conjunto europeo: el capitán pidió jugar sin miedo, mantener la identidad colectiva y buscar el título desde el primer minuto.

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