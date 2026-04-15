Nahuel Guzmán seguirá en Tigres tras cumplir objetivos en Liga MX y Concachampions

El arquero pudo activar su clásula de un año más de contrato tras jugar los minutos requeridos con el equipo

Nahuel Guzmán se mantiene en Tigres | Imago 7

El arquero argentino Nahuel Guzmán continuará defendiendo la portería de Tigres en la Liga MX, luego de que se activara de manera automática la extensión de su contrato con el conjunto auriazul. El guardameta ha sido parte fundamental del equipo desde su llegada en 2014, cuando inició su etapa en el fútbol mexicano.

El vínculo de Nahuel Guzmán con el club felino llegaba a su fin durante el presente semestre; sin embargo, una cláusula dentro de su contrato establece la renovación automática por un año más al cumplir ciertos objetivos deportivos. Estos criterios incluyen aspectos como la cantidad de minutos disputados y evaluaciones de rendimiento, condiciones que el arquero logró alcanzar para asegurar su continuidad.

A lo largo del actual torneo, Guzmán se ha mantenido como el portero titular del equipo y, en distintos momentos, ha sido uno de los elementos más destacados. Sus actuaciones han resultado determinantes en varios encuentros, especialmente por intervenciones clave que han permitido a Tigres mantenerse competitivo en diferentes competiciones.

Un ejemplo reciente de su importancia se dio en el enfrentamiento ante Seattle Sounders en el Estadio Universitario, durante el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions, donde sus atajadas fueron fundamentales para el desarrollo del encuentro.

Con 40 años de edad, Nahuel Guzmán se mantiene como uno de los referentes del equipo y, además, como el último gran sobreviviente de la etapa más exitosa en la historia reciente del club. En los últimos años, Tigres ha visto partir a figuras importantes como Rafael Carioca y Javier Aquino, mientras que también se aproxima la salida de su máximo goleador, André-Pierre Gignac, quien concluirá su etapa con el equipo al finalizar el Clausura 2026.

Durante su trayectoria con Tigres, el arquero argentino ha sido pieza clave en la obtención de múltiples títulos de Liga MX. Formó parte del equipo campeón en el Apertura 2015 frente a Pumas en Ciudad Universitaria, en el Apertura 2016 ante América en el Volcán, en el Apertura 2017 contra Monterrey en el Gigante de Acero, en el Clausura 2019 en casa del León y en el Clausura 2023 en Guadalajara frente a Chivas.

De esta manera, Nahuel Guzmán continuará escribiendo su historia con Tigres, consolidándose como una de las figuras más emblemáticas del club en la última década y manteniéndose vigente como referente dentro y fuera del terreno de juego.

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