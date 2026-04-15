La venta del Atlas, a punto de cerrarse: Alejandro Irraragorri confirma tres interesados

Entrevista exclusiva con el presidente del consejo de administración de Orlegi Sports sobre la actualidad de los rojinegros y de Santos Laguna

El Atlas está cerca de tener nuevo dueño. Grupo Orlegi, los propietarios desde el 2019, comenzó en 2025 el proceso de venta del equipo rojinegro, el cual estaría próximo a concluir.

En entrevista exclusiva con Esteban Galván de Claro Sports previo al inicio del Mexico City Open de LIV Golf, el presidente del consejo de administración de Orlegi Sports dio a conocer que la venta de los rojinegros podría cerrarse en las próximas semanas.

“Sabíamos que teníamos la oportunidad de generar valor y de hoy encontrar en alguien esa responsabilidad de gestión, de llevar a Atlas hasta donde tiene que llegar. Tenemos un proceso abierto, ha sido muy transparente, con un banquero en Estados Unidos de primer nivel. Hay tres grupos: dos americanos y uno mexicano en el proceso, unos más avanzados que otros, y esperemos poder llegar a una conclusión en las siguientes semanas“, declaró Irraragorri.

La noticia la dio el directivo en el mismo lugar que se comenzó a gestar la venta del equipo tapatío hace casi una década, al cual lograron hacer campeones, además de invertir para hacer crecer al club, pero por las reglas de la FIFA contra la multipropiedad llevó a la decisión de buscarles comprador.

“Esa idea de comprar Atlas surge aquí, en el Chapultepec, con Ricardo y con Benjamín en el 2018. Es cuando empezamos a pensar en esa en esa posibilidad y Atlas requería de muchas cosas: de infraestructura, de una identidad distinta, de una independencia que le ha dado muchas cosas y que hoy tiene en su cantera grandes jugadores formándose, en una academia fantástica que es la Academia AGA y que después tuvimos también la fortuna de, junto con la afición, romper esa sequía de 70 años sin campeonatos. Por otro lado, también sabíamos que era transitorio“, declaró.

Irraragorri comparte la frustración de la afición de Santos

El otro equipo propiedad de Grupo Orlegi, Santos Laguna, lleva varios años sin alcanzar la Liguilla. Desde el Clausura 2023 que no se disputa la Fiesta Grande del fútbol mexicano en la Comarca, lo que genera frustración en la afición que comparte Alejandro Irraragorri.

“Si vemos el ciclo de Santos de los últimos cuatro años, probablemente lo puedas calificar como malo, pero estamos cumpliendo este año, en octubre, 20 años de tener la responsabilidad de gestionar a Santos. Yo creo que hay que ver las cosas en su medida. Entiendo la frustración de la afición, yo soy el primer frustrado de no poderles entregar los resultados que ellos merecen. Ha sido muy difícil y estamos tratando de retomar todo desde las bases, transmitir el liderazgo y esa identidad y esa pasión de los laguneros a los jugadores. Encontrar esa continuidad, que es la que final del día la que te da mejores resultados”.

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