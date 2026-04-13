Carlos Hermosillo sobre Larcamón: “Si no estás acostumbrado a este tipo de presiones, no sirves para un equipo grande”

El gran goleador de la Máquina fue crítico sobre el manejo del técnico celeste: “A lo mejor le va mejor en equipos como el Puebla”

Cruz Azul no gana desde el 10 de marzo. El empate 1-1 ante América en la jornada 14 del Clausura 2026, disputado en el Estadio Azteca, extendió la racha celeste a seis partidos sin victoria, en un contexto marcado además por la derrota 3-0 ante LAFC en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. El equipo de Nicolás Larcamón pasó de pelear la cima a sostenerse como segundo lugar con señales claras de caída en rendimiento.

El partido ante América confirmó esa tendencia. A nivel colectivo, el equipo volvió a mostrar problemas de funcionamiento, con ajustes constantes en el once y sin estabilidad en zonas clave. En ese contexto, Carlos Hermosillo analizó el momento del equipo y el manejo del equipo en entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio.

“Cruz Azul se le ha caído al Larcamón terriblemente. Pese a que él no lo reconozca, se le ha caído terriblemente. Si no estás acostumbrado a tener este tipo de presiones, entonces no sirves para un equipo grande, vete a un equipo como los que ha estado y que a lo mejor te va mejor, como el Puebla. Llegaste es una institución grande, una institución que necesita ser campeón, una institución que necesita jugar bien al fútbol”.

El exgoleador profundizó en decisiones puntuales dentro del campo, señalando movimientos específicos en la alineación durante los últimos partidos, donde La Máquina utilizó variantes en defensa: “Larcamón a veces no sabe ni qué poner, hace muchos movimientos. Por ejemplo, te voy a dar uno, por darte uno. Erik Lira es un gran contención, gran contención. También sabe jugar de central, pero teniendo a Piovi, teniendo a Ditta, él sobrando porque es muy buen tiempista y lo pone de lateral izquierdo. El no es rápido, es tiempista y por ahí por ahí nos hicieron dos goles, ¿me entiendes? No anda bien el equipo, no lo veo como como lo vi en el torneo, por ahí de la fecha siete en adelante.”

Hermosillo también vinculó el momento deportivo con el cierre del torneo regular, donde Cruz Azul aún se mantiene segundo en la tabla, pero sin victorias recientes que respalden esa posición, en un calendario que incluye la vuelta ante LAFC el 14 de abril en el Estadio Cuauhtémoc.

“Sí, lamentable en el cierre del torneo para entrar a una Liguilla es importante siempre entrar bien y con confianza y los triunfos te dan confianza. A Larcamón le han dado lo que ha querido. Para mí Larcamón si no cumple se tiene que ir”.

La decepción del Clásico Joven

Sobre el Clásico Joven en sí, Hermosillo contrastó la expectativa generada con el desarrollo del partido, que terminó 1-1 sin dominio sostenido de ninguno de los dos equipos, ambos arrastrando rachas negativas (cinco sin ganar América, seis Cruz Azul) y con un Estadio Azteca que no se llenó. “Mira, mira, les voy a decir algo. Hemos hablado más de este llamado clásico de lo que vimos el sábado. Fue una decepción total”.

“El estadio vacío va a estar vacío con esos precios, por supuesto que va a estar vacío. Es ilógico que en este país, con toda la cantidad de cosas que hay, el de más arriba cuesta 800 pesos. Es más, el boleto de estacionamiento cuesta 1300 pesos. Es ilógico. Pero bueno, regresando a lo más importante que es el partido, a mí me decepcionó muchísimo porque pensaba ver un mejor fútbol, aunque los dos equipos, uno viene de seis partidos sin ganar y el otro cinco”.

A pesar de las críticas, el exdelantero reconoció que la escuadra cementera mantiene una base de proyecto, reflejada en la continuidad del plantel y del sistema, aunque con carencias específicas en la construcción del equipo, particularmente en posiciones por banda y en defensa.

“Sí tienen un proyecto porque han ajustado muy poco, ha traído muy buenos jugadores. Me parece que hacen falta jugadores por fuera que no trajeron, me parece que es una responsabilidad de Larcamón y del deportivo y lógicamente un central por izquierda porque tenemos nada más a Piovi y el Chiquete está lastimado, pero me parece que si hay un proyecto porque se le ha dado continuidad a un equipo y me parece que también se le ha dado continuidad a un sistema de juego. Eso es interesante”.

“América cambia mucho en la Liguilla”

Finalmente, Hermosillo amplió su lectura hacia el cierre del Clausura 2026, donde Cruz Azul deberá competir en dos frentes, mientras otros equipos como Pumas, Pachuca y Toluca llegan con mejor inercia hacia la Liguilla.

“América es muy irregular, aunque América cambia mucho en Liguillas. Yo deseo que Cruz Azul mejore mucho para la Liguilla. Ojalá que tenga un buen cierre, pero yo sí le veo un crecimiento muy importante a Pumas, Pachuca, que no vienen calladitos ahí, que se pueden tornar muy peligrosos. Toluca tiene para mí el mejor técnico que hay en el fútbol mexicano y tiene un muy buen equipo. La Liguilla es otro torneo completamente diferente que a lo mejor la gente no entiende, pero ahí aparecen los hombres, no los nombres”.

En cuanto a la exigencia internacional, el histórico delantero marcó diferencias entre ambos clubes en la Concachampions, donde América llega con la serie abierta tras el 0-0 ante Nashville, mientras Cruz Azul está obligado a remontar el 3-0 frente a LAFC.

“Bueno, yo creo que dos dos equipos grandes deben de atender los dos torneos por la misma importancia. La que más responsabilidad tiene hoy o más peso específico tiene hoy y gran necesidad en Concachampions es América”.

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