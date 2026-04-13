Millonarios vs Boston River, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana 2026

En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos a la fecha 2 de la Copa Sudamericana entre Millonarios y Boston River.

Millonarios enfrenta a Boston River | Vizzor

Millonarios tendrá su segundo partido por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Este miércoles 15 de abril el conjunto de Fabián Bustos recibirá en el Estadio Nemesio Camacho El Campín a Boston River por el certamen continental. En Claro Sports te damos todos los detalles de este duelo que no se querrán perder los hinchas del ‘Embajador’ y todos los colombianos.

Horario y dónde ver el Millonarios vs Boston River por la jornada 2 de la Copa Sudamericana

El duelo entre el equipo colombiano y el cuadro uruguayo por la Copa Sudamericana se jugará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y se podrá ver a través de la pantalla de DSports. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían Millonarios vs Boston River

Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Álex Moreno Paz, Edgar Elizalde, Sebastián Valencia; Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña; Leonardo Castro, Falcao García y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.

Así formaría Boston River: Bruno Antúnez; Lautaro Vásquez, Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández, Jairo O’Neil; Federico Dafonte, Francisco Barrios, Agustín Amado; Francisco Bonfiglio y Yaír González. D.T.: Ignacio Ithurralde.

Pronóstico de la Copa Sudamericana: ¿Quién es el favorito de Millonarios vs Boston River según la IA?

La mayoría de modelos de predicción e IA ponen como favorito a Millonarios para el partido ante Boston River, principalmente por jugar en condición de local y por su mejor rendimiento reciente en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Algunas predicciones dan entre 53 % y 60 % de probabilidad de triunfo para Millonarios, frente a cerca de 21 % para Junior.

Otros modelos apuntan a un resultado cerrado, incluso con empate como marcador más probable, pero igualmente ven a Millonarios como el equipo con más opciones de no perder.

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