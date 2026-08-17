Roberto García Orozco señala “doble error” arbitral en el penalti que decidió el Santos vs Chivas

Roberto García Orozco, exárbitro profesional y colaborador de Claro Sports, analizó las principales decisiones arbitrales de la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX y puso especial atención en el Santos vs Chivas. Al minuto 74, el VAR intervino para señalar un penal a favor del Guadalajara, decisión que terminó en el 0-1 definitivo con gol de Ricardo Marín al 75. García Orozco consideró que existió un “doble error” en la acción: “Él dice que es una patada imprudente, cosa que no comparto. Para mí el empujón es mucho más claro”. Además, señaló que “esta acción sí influye directamente en el resultado del partido” y reiteró que “primero existe un empujón, que es mucho más claro”.

El analista también revisó el trabajo de Karen Hernández en el Pumas vs Querétaro y destacó su actuación en una posible pena máxima a favor de los universitarios. “Karen hace un gran trabajo”, afirmó, al considerar que juzgó correctamente la acción sin necesidad de intervención del VAR. “Lo destacado es que Karen tiene un muy buen posicionamiento”, agregó. En el América vs Atlético de San Luis, García Orozco respaldó la corrección realizada por el VAR al minuto 80, cuando Maximiliano Quintero había señalado inicialmente penal por una mano. “El balón le pega exactamente en la manga de la playera. No es infracción” y “su recorrido es natural”, explicó.

En el Monterrey vs Juárez, García Orozco también avaló la decisión de anular un gol del conjunto regiomontano al minuto 57 bajo la conducción de Luis Alfredo García. “Apegado al reglamento, se toma una buena decisión”, señaló. El exárbitro incluyó además dentro de su revisión la expulsión de Sánchez Purata al minuto 68 del Atlas vs Tigres, partido dirigido por César Arturo Ramos, como parte del repaso semanal de las acciones arbitrales más relevantes de la Liga MX.

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