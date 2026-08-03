Roberto García Orozco señala agresión en el balonazo a Katia Itzel García: “Fue a propósito”

Roberto García Orozco colocó bajo la lupa el trabajo arbitral de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX, con especial atención en el partido entre Querétaro y Tigres. El analista señaló que la actuación de Katia Itzel García fue la más polémica de la fecha y centró su evaluación en el balonazo que recibió durante el tiempo agregado del primer tiempo.

La acción ocurrió al minuto 45+2, después de una falta señalada a favor de Tigres en la mitad de la cancha. Paulo Victor de Almeida Barbosa despejó el balón y terminó golpeando a la árbitra central, a quien incluso le derribó el silbato. Katia Itzel consiguió apartarse y permitió que el encuentro continuara sin mostrar una tarjeta por el incidente.

“Para mí, el balonazo es a propósito. Es indignante. Katia no lo percibe en el terreno de juego, pero esto es una agresión y tendría que haber sido expulsado”, afirmó García Orozco. El exsilbante también consideró que tres jugadores de Querétaro debieron recibir tarjeta roja y calificó como “muy pobre” el desempeño arbitral por la cantidad de faltas y acciones que no fueron sancionadas.

García Orozco agregó que dirigir en la Liga MX presenta exigencias distintas a las de un Mundial y señaló que Katia Itzel necesita otras herramientas para resolver este tipo de encuentros. También criticó la actuación de Jorge Camacho en el Atlas vs Monterrey, mientras destacó que la jornada registró 10 revisiones en el VAR, aunque los equipos involucrados en esas intervenciones terminaron consiguiendo la victoria.

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