Peloteando, en vivo | Lunes 31 de agosto

Peloteando analiza lo mejor de la Jornada 6 de la Liga MX, el cierre del mercado europeo y la actividad de los atletas mexicanos en el mundo

Peloteando inicia la semana este lunes 31 de agosto con un recorrido completo por la actualidad del deporte. El programa arranca con el análisis a fondo de todo lo que nos dejó la Jornada 6 de la Liga MX, donde la lucha por los puestos de privilegio en el Apertura 2026 comienza a apretarse y varios equipos dejaron sensaciones importantes de cara a la mitad del torneo.

Además, entramos de lleno en las últimas horas del mercado de fichajes, con la atención puesta en los movimientos de última hora, las negociaciones relámpago y las posibles salidas o llegadas de figuras clave antes de que suene el pitazo final del periodo de transferencias.

La agenda se completa con un repaso especial a la actividad de los atletas mexicanos por todo el mundo, destacando sus actuaciones, resultados y participación en las principales disciplinas durante el fin de semana. Peloteando reúne los momentos más destacados, las noticias de última hora y el debate de la actualidad deportiva en su morning show, disponible a través de la multiplataforma de Claro Sports y W Radio.

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