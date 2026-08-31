Mauro Reyes quiere su oportunidad en Real España y adelanta su plan

Ganó con un solo entrenamiento como entrenador y ahora espera una decisión de Real España

Real España ganó tras la salida de Jeaustin Campos | @espanaoficial

Real España consiguió una victoria importante en medio de la incertidumbre alrededor de su banquillo. Mauro Reyes asumió de emergencia y, después de dirigir apenas un entrenamiento, condujo a la Máquina al triunfo 2-1 frente a CD Choloma por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026-27. Sin embargo, más allá del resultado, el entrenador dejó una serie de declaraciones que pueden empezar a marcar su futuro en el club.

Reyes todavía no tiene garantizada su continuidad como entrenador. Según explicó después del encuentro, su llegada se produjo ante la necesidad inmediata del equipo y este lunes mantendrá una conversación con el presidente para conocer exactamente qué pretende la institución. Por ahora, solamente recibió la responsabilidad de preparar y dirigir el encuentro ante Choloma.

“Hablamos con el presidente, mañana nos vamos a sentar a ver qué exactamente es lo que se requiere, pero hoy nos tomaron de emergencia”, explicó el entrenador. La situación condicionó completamente su estreno: solamente pudo realizar una práctica y decidió no implementar demasiadas modificaciones respecto al trabajo que venía realizando el plantel.

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Mauro Reyes revela cómo jugaría Real España si continúa como entrenador

Sin embargo, Reyes aprovechó la oportunidad para dejar bastante clara su intención si finalmente recibe el respaldo para continuar. “Si me dan esa posibilidad de quedarme en el torneo, no tengan ninguna duda que este equipo va a ser un poco más ofensivo”, aseguró.

El entrenador también anticipó algunas de las características que pretende incorporar. Su intención es construir un Real España que se defienda mediante la posesión de la pelota y ejerza presión alta, una propuesta que, según reconoció, forma parte de su identidad futbolística. Reyes considera además que cuenta con material suficiente para desarrollar esa idea.

“Este es un equipo grande, tiene un buen plantel. Es prácticamente el mismo que terminó primer lugar el torneo anterior de las vueltas”, señaló. También pidió considerar el escaso margen que tuvo antes de su estreno: “Con un día de trabajo no se puede hacer magia. El único mago que tenemos es Nixon Cruz”.

Paradójicamente, la victoria no dejó completamente satisfecho a Reyes. El entrenador destacó el primer tiempo y la capacidad de su equipo para aprovechar los espacios que concedió Choloma, pero fue crítico con lo ocurrido después del descanso. “En términos generales, no me gustó mi equipo”, reconoció, apuntando principalmente a la falta de posesión y juego de posición durante diferentes momentos del complemento.

Aun con esas falencias, el estreno terminó entregándole a Reyes el resultado que necesitaba. Real España quedó con 11 puntos, igualado con Olimpia y Marathón, y ahora la atención se trasladará fuera de la cancha. La reunión con el presidente puede determinar si su paso por el banquillo fue solamente una solución de emergencia o si recibirá la oportunidad de desarrollar el proyecto que ya comenzó a imaginar públicamente.

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