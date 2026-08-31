Herediano toca fondo y la presión aumenta en Paulo César Wanchope

El complicado presente aumenta las dudas y Paulo Wanchope quedó en el centro de la escena

Herediano sigue sumergido en malos resultados | @csherediano

Herediano atraviesa uno de esos momentos en los que los malos resultados comienzan a convertirse en algo más que una simple racha. El conjunto rojiamarillo amaneció en el último lugar del Torneo Apertura 2026, acaba de quedar eliminado de la Copa Centroamericana y tampoco encuentra en su funcionamiento señales suficientes para disipar las dudas. En medio de ese escenario, Paulo César Wanchope ya empieza a sentir la presión apenas unas semanas después de asumir el cargo.

El entrenador llegó precisamente en un momento complicado y su desembarco todavía no produjo el cambio esperado. Wanchope perdió dos de sus primeros tres partidos al frente de Herediano, mientras que la única victoria tampoco alcanzó para evitar la eliminación internacional. La caída 1-0 frente a Cartaginés significó además su segunda derrota consecutiva en el campeonato local y dejó al equipo en una posición incómoda de la clasificación.

La preocupación no pasa exclusivamente por los resultados. Herediano todavía busca una identidad colectiva y, aunque genera situaciones, está teniendo enormes dificultades para transformarlas en goles. Ante Cartaginés volvió a quedar en evidencia ese problema y Fernando Lesme desperdició una de las oportunidades más claras, una acción que terminó funcionando como una fotografía del momento que atraviesa el equipo: incluso cuando aparecen las posibilidades de cambiar la historia, falta el último golpe.

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Wanchope responde a quienes ya piden su salida de Herediano

La tensión quedó todavía más expuesta en el Fello Meza. Desde las tribunas incluso aparecieron gritos recordándole a Wanchope que Jeaustin Campos está nuevamente disponible después de su salida de Real España de Honduras. El actual entrenador florense respondió a los cuestionamientos y reconoció que está acostumbrado a convivir con una presión especial alrededor de su carrera.

“Mi cabeza la piden desde que decidí ser técnico”, aseguró Wanchope. El entrenador reconoció que existe una enorme expectativa sobre su trabajo y agregó que era consciente del escrutinio que encontraría cuando decidió regresar al fútbol costarricense para asumir en Herediano. Pese al complicado comienzo, sostuvo que se encuentra tranquilo porque tiene claridad sobre el camino que pretende seguir.

Wanchope también defendió algunos aspectos del rendimiento ante Cartaginés. Consideró que Herediano produjo suficientes oportunidades para conseguir al menos un empate y destacó especialmente lo realizado durante el segundo tiempo. Sin embargo, reconoció cuál es ahora la urgencia: “Necesitamos puntuar, los resultados lo más rápido posible para salir de esa posición incómoda”.

¿Qué piensa Herediano sobre el futuro de Paulo Wanchope?

Por ahora, desde la dirigencia no plantean públicamente una decisión inmediata contra el entrenador. Gustavo Pérez, gerente de Herediano, explicó que su trabajo es analizado internamente como ocurre con cualquier técnico, pero aseguró que la intención es respaldarlo. “No estamos pensando si a un partido vamos a evaluar el resultado”, manifestó.

“A Paulo lo vamos a ir apoyando”, sentenció Pérez, quien además explicó que el club pretende entregarle las herramientas necesarias para alcanzar sus objetivos. El respaldo resulta significativo teniendo en cuenta que Herediano se ha caracterizado durante los últimos años por tener poca paciencia cuando los resultados no acompañan a sus entrenadores.

El problema para Wanchope es que el calendario y la tabla comienzan a exigir respuestas. Herediano está último, viene de quedar fuera de la Copa Centroamericana y todavía no consiguió marcar en los dos partidos del Apertura que dirigió el nuevo entrenador. El próximo desafío será ante Pérez Zeledón y una nueva caída inevitablemente aumentaría la presión alrededor de un proyecto que recién comienza.

El club también tiene otros asuntos importantes sobre la mesa, entre ellos el esperado proyecto de su estadio, uno de los temas recurrentes alrededor de la gestión de Jafet Soto. Pero el presente deportivo demanda soluciones mucho más inmediatas. Herediano necesita recuperar funcionamiento, goles y resultados para evitar que un mal comienzo termine transformándose en una crisis mayor. La dirigencia respalda a Wanchope; ahora el entrenador necesita que ese respaldo empiece a tener una respuesta dentro de la cancha.

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