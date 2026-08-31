Así les fue a los jugadores de Selección Colombia el fin de semana del 28 al 30 de agosto de 2026

Fue un momento muy destacado para los jugadores cafeteros, pues la mayoría jugaron y varios aportaron goles o asistencias.

Luis Javier Suárez celebra un gol con Sporting CP. – Miguel Riopa, AFP.

El último fin de semana de agosto fue muy bueno para los jugadores de la Selección Colombia. Teniendo como referencia la convocatoria del Mundial 2026, la mayoría de futbolistas cafeteros tuvieron oportunidad de jugar y varios de ellos contribuyeron a los propósitos de sus clubes con buenas actuaciones, asistencias y goles. Es una gran manera de arrancar las temporadas.

Seguramente, Néstor Lorenzo está observando con atención para ir perfilando su lista para los próximos partidos del combinado colombiano que ya han sido confirmados. Lo que más va a causar expectativa es la elección del director técnico para confirmar el ataque, pues hay buena variedad de delanteros que están pasando por un gran momento y aspiran a un lugar en la Tricolor.

Porteros

Camilo Vargas: estuvo el partido entero con Atlas en la derrota 1-3 ante Querétaro por la Liga MX.

estuvo el partido entero con Atlas en la derrota 1-3 ante Querétaro por la Liga MX. Álvaro Montero: atajó el tiempo completo con Boca Juniors en la victoria 1-0 sobre Lanús por la Liga Argentina.

atajó el tiempo completo con Boca Juniors en la victoria 1-0 sobre Lanús por la Liga Argentina. David Ospina: sigue sin club tras salir de Atlante.

Defensores

Johan Mojica: Getafe no tuvo actividad durante el fin de semana.

Getafe no tuvo actividad durante el fin de semana. Wíller Ditta: jugó todo el partido, anotó un gol y vio tarjeta amarilla con Cruz Azul en el triunfo 1-3 sobre Necaxa por la Liga MX.

jugó todo el partido, anotó un gol y vio tarjeta amarilla con Cruz Azul en el triunfo 1-3 sobre Necaxa por la Liga MX. Dávinson Sánchez: tuvo minutos completos y anotó un gol con Galatasaray en la victoria 3-2 contra Goztepe por la Super Lig.

tuvo minutos completos y anotó un gol con Galatasaray en la victoria 3-2 contra Goztepe por la Super Lig. Yerry Mina: no fue convocado con Cagliari en la derrota 0-1 ante Inter de Mián por la Serie A.

no fue convocado con Cagliari en la derrota 0-1 ante Inter de Mián por la Serie A. Daniel Muñoz: permaneció como suplente con Crystal Palace en la derrota 1-4 ante Manchester City por la Premier League. Fue su última convocatoria con las Águilas, pues acaba de fichar por el Nottingham Forest.

permaneció como suplente con Crystal Palace en la derrota 1-4 ante Manchester City por la Premier League. Fue su última convocatoria con las Águilas, pues acaba de fichar por el Nottingham Forest. Santiago Arias: sufrió una molestia y no estuvo convocado con Independiente de Avellaneda en la derrota 0-3 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la Liga Argentina.

sufrió una molestia y no estuvo convocado con Independiente de Avellaneda en la derrota 0-3 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la Liga Argentina. Déiver Machado: sigue sin club tras salir de Nantes.

sigue sin club tras salir de Nantes. Jhon Lucumí: fue titular, recibió tarjeta amarilla y jugó 75 minutos con Juventus en la victoria 2-0 sobre Parma por la Serie A.

Centrocampistas

Jéfferson Lerma: permaneció como suplente con Crystal Palace en la derrota 1-4 ante Manchester City por la Premier League.

permaneció como suplente con Crystal Palace en la derrota 1-4 ante Manchester City por la Premier League. Kevin Castaño: se quedó en el banquillo con Atlético Mineiro en la victoria 2-1 sobre Vitoria por el Brasileirao.

se quedó en el banquillo con Atlético Mineiro en la victoria 2-1 sobre Vitoria por el Brasileirao. Ríchard Ríos: Benfica no tuvo actividad durante el fin de semana.

Benfica no tuvo actividad durante el fin de semana. Gustavo Puerta: jugo todo el partido con Racing de Santander en el triunfo 3-2 sobre Elche por LaLiga.

jugo todo el partido con Racing de Santander en el triunfo 3-2 sobre Elche por LaLiga. Juan Camilo Portilla: no estuvo convocado con Athletico Paranaense en el empate 3-3 como local frente a Fluminense por el Brasileirao.

no estuvo convocado con Athletico Paranaense en el empate 3-3 como local frente a Fluminense por el Brasileirao. Jorge Carrascal: empezó como suplente, ingresó al 75′, dio una asistencia y anotó un gol con Flamengo en la goleada 3-0 sobre Botafogo por el Brasileirao.

empezó como suplente, ingresó al 75′, dio una asistencia y anotó un gol con Flamengo en la goleada 3-0 sobre Botafogo por el Brasileirao. James Rodríguez: sigue sin club tras salir de Minnesota United.

sigue sin club tras salir de Minnesota United. Juan Fernando Quintero: jugó el partido entero y dio una asistencia con Independiente Medellín en la victoria 2-1 sobre Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor.

jugó el partido entero y dio una asistencia con Independiente Medellín en la victoria 2-1 sobre Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor. Jhon Arias: no fue convocado con Palmeiras en el empate 1-1 como visitante frente a Mirassol por el Brasileirao.

Atacantes

Jáminton Campaz: jugó el tiempo completo y anotó un gol con Rosario Central en la derrota 1-2 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por la Liga Argentina.

jugó el tiempo completo y anotó un gol con Rosario Central en la derrota 1-2 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por la Liga Argentina. Carlos Andrés Gómez: fue titular y jugó 85 minutos con Vasco Da Gama en la victoria 3-1 sobre Cruzeiro por el Brasileirao.

fue titular y jugó 85 minutos con Vasco Da Gama en la victoria 3-1 sobre Cruzeiro por el Brasileirao. Luis Díaz: estuvo todo el partido y anotó un gol con Bayern en el triunfo por goleada 5-1 sobre Stuttgart por la Bundesliga.

estuvo todo el partido y anotó un gol con Bayern en el triunfo por goleada 5-1 sobre Stuttgart por la Bundesliga. Jhon Córdoba: jugó el encuentro entero y fue amonestado con Krasnodar en la victoria 1-0 sobre Rostov por la Liga Premier.

jugó el encuentro entero y fue amonestado con Krasnodar en la victoria 1-0 sobre Rostov por la Liga Premier. Juan Camilo Hernández: arrancó como suplente e ingresó al 57′ con Betis en la derrota 5-2 ante Levante por LaLiga.

arrancó como suplente e ingresó al 57′ con Betis en la derrota 5-2 ante Levante por LaLiga. Luis Javier Suárez: fue titular, recibió tarjeta amarilla, anotó doblete y jugó 87 minutos con Sporting de Portugal en la goleada 0-4 a Rio Ave por la Primeira Liga.

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