El psicólogo de Argentina pide ayuda por Julián Álvarez: “Querer irse al Barcelona no es un capricho”

El futuro de Julián Álvarez parece que seguirá ligado con el Atlético de Madrid tras su reincorporación a los entrenamientos con el Cholo Simeone

Atlético de Madrid insiste en no dejar ir a Julián Álvarez | Reuters

El Atlético de Madrid parece firme en su decisión de mantener a Julián Álvarez en sus filas hasta que cumpla su contrato en junio de 2030, pese al deseo del futbolista de marcharse al Barcelona. En medio de la polémica, Juan Brindisi, psicólogo de la selección de Argentina, salió al paso para respaldar al delantero de la Albiceleste.

Juan Brindisi insinuó que la postura de la institución colchonera podría terminar por afectar el rendimiento del jugador de 26 años, debido a que este tipo de situaciones generan estrés, un escenario que, desde su punto de vista profesional, puede aumentar los problemas mentales en los futbolistas.

“¿El caso de Julián Álvarez? Hay dos momentos de máximo estrés y vulnerabilidad: uno es cuando te lesionas y el otro tiene que ver con los mercados de pases, especialmente en los últimos días. Detrás de la duda del club está el proyecto de vida. Es de los momentos de mayor angustia y ansiedad que hay“, declaró el psicólogo de la selección de Argentina en una charla con la estación de radio DSports.

MÁS INFORMACIÓN: Julián Álvarez se reincorpora al Atlético de Madrid antes del cierre del mercado

Quedan menos de 48 horas para el cierre del mercado de fichajes de verano y, desde hace varias semanas, el Atlético de Madrid ha dejado claro que no existe interés en negociar a su delantero con un rival directo en LaLiga. Julián Álvarez, por su parte, manifestó su deseo de salir del equipo durante el Mundial pasado y, aunque hace algunos días presionó al entorno colchonero con su ausencia en algunos entrenamientos, al final tuvo que reincorporarse al equipo.

“Una vez que hay un diagnóstico de depresión en medio de una negociación, el tema toma otro color, hay que tener cuidado”, insistió Juan Brindisi sobre la situación del futbolista. “No puedes castigar a una persona por tener el deseo de ir a otra institución, lo de Julián Álvarez no es un capricho, es algo que quiere desde pequeño”.

Miguel Ángel Gil Marín, CEO y accionista mayoritario del Atlético de Madrid, recalcó en varias ocasiones que el caso de Julián Álvarez es también un tema de orgullo para la institución y que la única oportunidad viable para concretar su salida sería que el Barcelona pague los 500 millones de euros que aparecen como cláusula de rescisión en su contrato.

Otra de las opciones sería aceptar la supuesta propuesta del Arsenal, equipo que habría buscado a Julián Álvarez. Sin embargo, el delantero argentino habría comunicado que no está interesado en regresar a la Premier League.

Te puede interesar: