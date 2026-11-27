El Metrobús amplía su horario en las líneas 1, 2 y 7. Consulta las rutas, estaciones cercanas al Autódromo y la cartelera del Flow Fest 2026 del 28 y 29 de noviembre en la CDMX

Consulta las rutas, estaciones cercanas al Autódromo | @CocaCoca_Flow

El Coca-Cola Flow Fest 2026 está listo para llevarse a cabo este sábado 28 y domingo 29 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El festival reunirá a exponentes del reguetón, trap, música urbana y regional mexicano durante dos jornadas que tendrán actividades hasta la madrugada.

Ante la concentración de asistentes que se espera durante el último fin de semana de noviembre, el Metrobús de la Ciudad de México recordó que cuenta con una ampliación de su horario de servicio en tres líneas, además de compartir las estaciones recomendadas para llegar al recinto.

La medida representa una alternativa de movilidad para quienes acudan a las presentaciones de Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Grupo Frontera, Tito Double P, Manuel Turizo y Yandel Sinfónico, algunos de los artistas que encabezan la programación de esta edición del festival.

Sin embargo, los asistentes deberán tomar sus precauciones, pues los últimos conciertos están programados para concluir a las 02:00 horas, después de la última salida de las unidades del Metrobús desde sus terminales. Además, la extensión del servicio durante la noche del domingo todavía no está confirmada.

¿Cuáles son los horarios especiales del Metrobús para el 28 y 29 de noviembre y en qué líneas?

A través de sus redes sociales, el Metrobús informó que las líneas 1, 2 y 7 cuentan con una ampliación de servicio de las 00:00 a las 01:00 horas durante las noches de viernes y sábado, lo que representa una hora adicional respecto a su horario habitual de operación.

Las líneas que cuentan con este beneficio son las siguientes:

Línea 1: Indios Verdes-El Caminero.

Indios Verdes-El Caminero. Línea 2: Tacubaya-Tepalcates.

Tacubaya-Tepalcates. Línea 7: servicio extendido desde Campo Marte.

Durante el horario nocturno, las unidades salen aproximadamente cada 10 minutos desde las terminales correspondientes. El costo del viaje se mantiene en seis pesos por persona, sin cargos adicionales por utilizar el servicio después de la medianoche.

Es importante precisar que el anuncio del organismo contempla las noches del viernes 27 y sábado 28 de noviembre, por lo que el servicio extendido está confirmado para la madrugada del domingo 29, pero no para la del lunes 30 de noviembre, tras la segunda jornada del Flow Fest.

¿Cuáles son las rutas especiales del Metrobús saliendo del Flow Fest?

La Línea 2 del Metrobús será la principal alternativa de transporte público para quienes salgan del Autódromo Hermanos Rodríguez, pues su recorrido permite desplazarse hacia el oriente y poniente de la capital, además de conectar con otras líneas del sistema.

Línea 2 con dirección a Tacubaya: para quienes se dirijan hacia el centro-sur y poniente de la Ciudad de México.

para quienes se dirijan hacia el centro-sur y poniente de la Ciudad de México. Línea 2 con dirección a Tepalcates: para los asistentes que necesiten trasladarse hacia el oriente de la capital.

para los asistentes que necesiten trasladarse hacia el oriente de la capital. Línea 1: permite continuar el recorrido sobre avenida Insurgentes mediante el transbordo entre Nuevo León y Viaducto.

permite continuar el recorrido sobre avenida Insurgentes mediante el transbordo entre Nuevo León y Viaducto. Línea 7: ofrece una alternativa de movilidad sobre Paseo de la Reforma, aunque no pasa directamente por el Autódromo.

¿Qué estaciones del Metrobús están cerca del Autódromo de los Hermanos Rodríguez?

Los asistentes al Coca-Cola Flow Fest 2026 podrán utilizar tres estaciones de la Línea 2 del Metrobús para acercarse a las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

UPIICSA: cercana a la Puerta 14.

cercana a la Puerta 14. El Rodeo: cercana a la Puerta 14.

cercana a la Puerta 14. Iztacalco: alternativa para llegar a la Puerta 15.

La organización del festival también señala que los accesos peatonales al recinto estarán ubicados en las puertas 6 y 15, por lo que se recomienda revisar el mapa del evento antes de iniciar el traslado.

Otra opción para llegar al festival es utilizar la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cuyas estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla se encuentran en las inmediaciones del recinto. El horario habitual de este sistema concluye a las 00:00 horas.

¿A qué hora termina el Flow Fest 2026 el sábado y el domingo? Horarios y cartelera por artistas

Las puertas del festival abrirán a partir de las 13:00 horas, mientras que las presentaciones musicales comenzarán a las 15:00 horas del sábado 28 de noviembre y a las 14:45 horas del domingo 29. La programación contempla cinco escenarios con actividades simultáneas.

Aunque el apartado de preguntas frecuentes del festival señala la 01:00 horas como horario de conclusión, la cartelera difundida contempla presentaciones hasta las 02:00 horas de las madrugadas del domingo 29 y lunes 30 de noviembre, con Anuel AA y Ozuna como responsables del cierre del escenario principal, respectivamente.

Sábado 28 de noviembre

Coca-Cola Stage

15:00 horas | Cael Roldán

15:50 horas | Flvckka

16:40 horas | Uzielito Mix

17:45 horas | Kevin Roldán

18:50 horas | Zion

20:05 horas | El Bogueto

21:25 horas | Manuel Turizo

22:50 horas | Grupo Frontera

00:45 horas | Anuel AA

Sprite Stage

15:25 horas | Alanis Yuki

16:20 horas | Loyaltty

17:20 horas | Ken-Y

18:20 horas | Clarent

19:30 horas | Tokischa

20:45 horas | Ñengo Flow

22:25 horas | Chencho Corleone

23:55 horas | Tito Double P

Coca-Cola Sessions

19:35 horas | Eslabón Armado

20:55 horas | Gabito Ballesteros

22:20 horas | Tainy

Dembow Vicky’s

15:00 horas | Lucas Gael

15:45 horas | Tobal MJ

16:35 horas | Lauty Gram

17:20 horas | Seven Kayne

18:20 horas | Eme Malafe

19:25 horas | Legallyrxx

20:25 horas | Six Sex

21:20 horas | C.R.O.

22:25 horas | Sinaka

23:25 horas | Denna La Porri

00:35 horas | MC Davo

Little Caesars Stage

15:10 horas | Pepo Mix

16:05 horas | Ivy Wavy

17:00 horas | Daizak

18:05 horas | Yurgenis

19:00 horas | Maracuyá

19:50 horas | DJ Blass & DJ Aza El Sandunguero

20:55 horas | Chzter

21:55 horas | Ikoniko

23:00 horas | DJ Ishi

23:50 horas | Mami Pistola

Domingo 29 de noviembre

Coca-Cola Stage

14:55 horas | Plastikboy

15:45 horas | Jezzy

16:40 horas | FloyyMenor

17:40 horas | J Álvarez

18:45 horas | Alleh

19:50 horas | Tito El Bambino

21:10 horas | Justin Quiles y Lenny Tavárez (Superarte)

22:50 horas | Yandel Sinfónico

00:30 horas | Ozuna

Sprite Stage

14:45 horas | GRTSCH

15:30 horas | Natt Calma

16:20 horas | Lencho

17:20 horas | YSY A

18:20 horas | Noriel

19:30 horas | Dei V

20:45 horas | Farruko

22:20 horas | Trueno

00:15 horas | Kali Uchis

Coca-Cola Sessions

19:30 horas | Matisse

20:35 horas | El Malilla

22:05 horas | Eladio Carrión

Dembow Vicky’s

15:00 horas | Tuli

15:45 horas | Low Clika

16:25 horas | Rivva

17:10 horas | Robot95

18:10 horas | A.Chal

19:15 horas | Mike Bahía

20:15 horas | Martinwhite

21:15 horas | Kid Voodoo

22:15 horas | Kybba

23:15 horas | Omar Camacho

00:20 horas | Novato El Flow

01:20 horas | Doony Graff

Little Caesars Stage

15:10 horas | Bvbba Dvbs

16:05 horas | Mikeanyway + Tzunami presentan El Pluhh

17:05 horas | José Alatorre

18:00 horas | Dam Dam

19:05 horas | Jozzee

20:10 horas | Mila

21:10 horas | Emi Blue

22:05 horas | Jey F, El Gudi y Oviña

23:05 horas | DJ Freshly

00:00 horas | Pablito Mix

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México. Quienes deseen permanecer hasta el último concierto deberán organizar una alternativa de transporte para regresar a casa, además de mantenerse pendientes de las actualizaciones que emitan el Metrobús y las autoridades capitalinas.