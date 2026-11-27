Flow Fest 2026: Metrobús extiende horarios y rutas especiales por el festival de reguetón; consulta aquí
El Metrobús amplía su horario en las líneas 1, 2 y 7. Consulta las rutas, estaciones cercanas al Autódromo y la cartelera del Flow Fest 2026 del 28 y 29 de noviembre en la CDMX
El Coca-Cola Flow Fest 2026 está listo para llevarse a cabo este sábado 28 y domingo 29 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El festival reunirá a exponentes del reguetón, trap, música urbana y regional mexicano durante dos jornadas que tendrán actividades hasta la madrugada.
Ante la concentración de asistentes que se espera durante el último fin de semana de noviembre, el Metrobús de la Ciudad de México recordó que cuenta con una ampliación de su horario de servicio en tres líneas, además de compartir las estaciones recomendadas para llegar al recinto.
La medida representa una alternativa de movilidad para quienes acudan a las presentaciones de Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Grupo Frontera, Tito Double P, Manuel Turizo y Yandel Sinfónico, algunos de los artistas que encabezan la programación de esta edición del festival.
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Sin embargo, los asistentes deberán tomar sus precauciones, pues los últimos conciertos están programados para concluir a las 02:00 horas, después de la última salida de las unidades del Metrobús desde sus terminales. Además, la extensión del servicio durante la noche del domingo todavía no está confirmada.
¿Cuáles son los horarios especiales del Metrobús para el 28 y 29 de noviembre y en qué líneas?
A través de sus redes sociales, el Metrobús informó que las líneas 1, 2 y 7 cuentan con una ampliación de servicio de las 00:00 a las 01:00 horas durante las noches de viernes y sábado, lo que representa una hora adicional respecto a su horario habitual de operación.
Las líneas que cuentan con este beneficio son las siguientes:
- Línea 1: Indios Verdes-El Caminero.
- Línea 2: Tacubaya-Tepalcates.
- Línea 7: servicio extendido desde Campo Marte.
Durante el horario nocturno, las unidades salen aproximadamente cada 10 minutos desde las terminales correspondientes. El costo del viaje se mantiene en seis pesos por persona, sin cargos adicionales por utilizar el servicio después de la medianoche.
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Es importante precisar que el anuncio del organismo contempla las noches del viernes 27 y sábado 28 de noviembre, por lo que el servicio extendido está confirmado para la madrugada del domingo 29, pero no para la del lunes 30 de noviembre, tras la segunda jornada del Flow Fest.
¿Cuáles son las rutas especiales del Metrobús saliendo del Flow Fest?
La Línea 2 del Metrobús será la principal alternativa de transporte público para quienes salgan del Autódromo Hermanos Rodríguez, pues su recorrido permite desplazarse hacia el oriente y poniente de la capital, además de conectar con otras líneas del sistema.
- Línea 2 con dirección a Tacubaya: para quienes se dirijan hacia el centro-sur y poniente de la Ciudad de México.
- Línea 2 con dirección a Tepalcates: para los asistentes que necesiten trasladarse hacia el oriente de la capital.
- Línea 1: permite continuar el recorrido sobre avenida Insurgentes mediante el transbordo entre Nuevo León y Viaducto.
- Línea 7: ofrece una alternativa de movilidad sobre Paseo de la Reforma, aunque no pasa directamente por el Autódromo.
¿Qué estaciones del Metrobús están cerca del Autódromo de los Hermanos Rodríguez?
Los asistentes al Coca-Cola Flow Fest 2026 podrán utilizar tres estaciones de la Línea 2 del Metrobús para acercarse a las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco.
- UPIICSA: cercana a la Puerta 14.
- El Rodeo: cercana a la Puerta 14.
- Iztacalco: alternativa para llegar a la Puerta 15.
La organización del festival también señala que los accesos peatonales al recinto estarán ubicados en las puertas 6 y 15, por lo que se recomienda revisar el mapa del evento antes de iniciar el traslado.
Otra opción para llegar al festival es utilizar la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cuyas estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla se encuentran en las inmediaciones del recinto. El horario habitual de este sistema concluye a las 00:00 horas.
¿A qué hora termina el Flow Fest 2026 el sábado y el domingo? Horarios y cartelera por artistas
Las puertas del festival abrirán a partir de las 13:00 horas, mientras que las presentaciones musicales comenzarán a las 15:00 horas del sábado 28 de noviembre y a las 14:45 horas del domingo 29. La programación contempla cinco escenarios con actividades simultáneas.
Aunque el apartado de preguntas frecuentes del festival señala la 01:00 horas como horario de conclusión, la cartelera difundida contempla presentaciones hasta las 02:00 horas de las madrugadas del domingo 29 y lunes 30 de noviembre, con Anuel AA y Ozuna como responsables del cierre del escenario principal, respectivamente.
Sábado 28 de noviembre
Coca-Cola Stage
- 15:00 horas | Cael Roldán
- 15:50 horas | Flvckka
- 16:40 horas | Uzielito Mix
- 17:45 horas | Kevin Roldán
- 18:50 horas | Zion
- 20:05 horas | El Bogueto
- 21:25 horas | Manuel Turizo
- 22:50 horas | Grupo Frontera
- 00:45 horas | Anuel AA
Sprite Stage
- 15:25 horas | Alanis Yuki
- 16:20 horas | Loyaltty
- 17:20 horas | Ken-Y
- 18:20 horas | Clarent
- 19:30 horas | Tokischa
- 20:45 horas | Ñengo Flow
- 22:25 horas | Chencho Corleone
- 23:55 horas | Tito Double P
Coca-Cola Sessions
- 19:35 horas | Eslabón Armado
- 20:55 horas | Gabito Ballesteros
- 22:20 horas | Tainy
Dembow Vicky’s
- 15:00 horas | Lucas Gael
- 15:45 horas | Tobal MJ
- 16:35 horas | Lauty Gram
- 17:20 horas | Seven Kayne
- 18:20 horas | Eme Malafe
- 19:25 horas | Legallyrxx
- 20:25 horas | Six Sex
- 21:20 horas | C.R.O.
- 22:25 horas | Sinaka
- 23:25 horas | Denna La Porri
- 00:35 horas | MC Davo
Little Caesars Stage
- 15:10 horas | Pepo Mix
- 16:05 horas | Ivy Wavy
- 17:00 horas | Daizak
- 18:05 horas | Yurgenis
- 19:00 horas | Maracuyá
- 19:50 horas | DJ Blass & DJ Aza El Sandunguero
- 20:55 horas | Chzter
- 21:55 horas | Ikoniko
- 23:00 horas | DJ Ishi
- 23:50 horas | Mami Pistola
Domingo 29 de noviembre
Coca-Cola Stage
- 14:55 horas | Plastikboy
- 15:45 horas | Jezzy
- 16:40 horas | FloyyMenor
- 17:40 horas | J Álvarez
- 18:45 horas | Alleh
- 19:50 horas | Tito El Bambino
- 21:10 horas | Justin Quiles y Lenny Tavárez (Superarte)
- 22:50 horas | Yandel Sinfónico
- 00:30 horas | Ozuna
Sprite Stage
- 14:45 horas | GRTSCH
- 15:30 horas | Natt Calma
- 16:20 horas | Lencho
- 17:20 horas | YSY A
- 18:20 horas | Noriel
- 19:30 horas | Dei V
- 20:45 horas | Farruko
- 22:20 horas | Trueno
- 00:15 horas | Kali Uchis
Coca-Cola Sessions
- 19:30 horas | Matisse
- 20:35 horas | El Malilla
- 22:05 horas | Eladio Carrión
Dembow Vicky’s
- 15:00 horas | Tuli
- 15:45 horas | Low Clika
- 16:25 horas | Rivva
- 17:10 horas | Robot95
- 18:10 horas | A.Chal
- 19:15 horas | Mike Bahía
- 20:15 horas | Martinwhite
- 21:15 horas | Kid Voodoo
- 22:15 horas | Kybba
- 23:15 horas | Omar Camacho
- 00:20 horas | Novato El Flow
- 01:20 horas | Doony Graff
Little Caesars Stage
- 15:10 horas | Bvbba Dvbs
- 16:05 horas | Mikeanyway + Tzunami presentan El Pluhh
- 17:05 horas | José Alatorre
- 18:00 horas | Dam Dam
- 19:05 horas | Jozzee
- 20:10 horas | Mila
- 21:10 horas | Emi Blue
- 22:05 horas | Jey F, El Gudi y Oviña
- 23:05 horas | DJ Freshly
- 00:00 horas | Pablito Mix
Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México. Quienes deseen permanecer hasta el último concierto deberán organizar una alternativa de transporte para regresar a casa, además de mantenerse pendientes de las actualizaciones que emitan el Metrobús y las autoridades capitalinas.