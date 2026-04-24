¡Atlante vuelve a la Liga MX! Confirman su regreso tras 12 años fuera

Los Potros de Hierro regresan a Primera División tras adquirir la franquicia de Mazatlán FC

Atlante regresa a Primera División y toma el lugar de Mazatlán. Foto X: @Atlante

El fútbol mexicano tendrá un regreso histórico. Atlante confirmó de manera oficial su vuelta a la Liga MX después de 12 años en la división de ascenso, marcando uno de los movimientos más importantes en la estructura reciente del balompié nacional.

A través de un comunicado, el club anunció que, tras un acuerdo con Grupo Salinas, adquirió el certificado de afiliación que pertenecía a Mazatlán FC, lo que le permitirá competir en el máximo circuito a partir del torneo Apertura 2026. La operación ya cuenta con el aval de la Liga MX, lo que concreta el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División.

“Regresa al lugar que por historia, tradición y jerarquía le corresponde”, señaló la institución en su mensaje, destacando el trabajo realizado durante más de una década en la Liga de Expansión. Atlante subrayó que este logro es resultado del esfuerzo dentro y fuera de la cancha, así como de un proyecto encabezado por su directiva con el objetivo claro de volver a la élite.

El club también hizo énfasis en su identidad histórica dentro del fútbol mexicano, recordando su papel como protagonista en distintas épocas. Ahora, con este nuevo capítulo, el equipo busca competir al más alto nivel y escribir nuevas páginas en su historia dentro de la Liga MX.

Otro de los puntos destacados del comunicado fue el reconocimiento a su afición, que acompañó al equipo durante los años fuera de Primera División. “Su lealtad fue motor, inspiración y fuerza en cada paso del camino”, expresó el club, en un mensaje directo a sus seguidores.

El regreso del Atlante también implica cambios importantes en la estructura del torneo, ya que sustituirá a Mazatlán FC en la Liga MX. Este movimiento genera expectativa sobre el impacto deportivo y comercial que tendrá la vuelta de una de las instituciones más tradicionales del fútbol mexicano.

Con este anuncio, el Atlante no solo concreta su regreso, sino que lanza un mensaje claro: está listo para competir y recuperar protagonismo. Como lo dejó ver en su comunicado, el objetivo es firme: “ser protagonistas” en esta nueva etapa dentro del máximo circuito.

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