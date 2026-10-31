Aguinaldo 2026 comienza a pagarse en noviembre, ¿cuál es la fecha límite para recibirlo?

Infórmate sobre esta prestación que cada vez está más cerca de llegar

¿Cuándo empiezan a dar el aguinaldo? | Reuters.

El pago del aguinaldo 2026 está por comenzar en México y algunos beneficiarios podrán recibirlo desde los primeros días de noviembre. Pensionados del IMSS, jubilados del ISSSTE y determinados trabajadores del Gobierno Federal se encuentran entre los primeros grupos contemplados para cobrar esta prestación, aunque las fechas dependerán de su régimen laboral o de pensión.

Para los trabajadores del sector privado, la Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de 2026. Sin embargo, algunas empresas pueden adelantar el depósito durante noviembre, mientras que los empleados que no hayan cumplido un año de servicio también tendrán derecho a recibir una cantidad proporcional al tiempo trabajado.

¿Qué es el aguinaldo y quiénes lo cobran en México?

El aguinaldo es una prestación económica anual obligatoria establecida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Consiste en el pago de al menos 15 días de salario para quienes hayan trabajado durante un año completo, aunque las empresas pueden otorgar una cantidad superior si así lo establecen los contratos individuales o colectivos. Tienen derecho a recibirlo los trabajadores de base, confianza, sindicalizados, eventuales y contratados por tiempo determinado, entre otros, siempre que exista una relación laboral subordinada.

¿Qué trabajadores reciben el aguinaldo en noviembre y desde qué día?

Los trabajadores de determinadas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal podrán comenzar a recibir el aguinaldo desde el martes 10 de noviembre de 2026. Así lo contempla el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre, que incluye a personal operativo, de confianza, de enlace y de mando, así como militares en activo, integrantes del Servicio Exterior Mexicano y otros beneficiarios establecidos en la disposición. No obstante, la fecha señala el inicio permitido de los pagos y no garantiza que todos cobren ese mismo día.

¿Cómo cobran el aguinaldo los pensionados del IMSS e ISSSTE y cuándo?

Los pensionados del IMSS bajo la Ley de 1973 que reciben una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez tienen previsto cobrar su aguinaldo el lunes 2 de noviembre de 2026, junto con su mensualidad. Esta prestación equivale a un mes de pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. En cambio, quienes reciben una pensión por cesantía o vejez bajo la Ley de 1997 no cuentan con este aguinaldo anual.

En el caso del ISSSTE, los pensionados y jubilados recibirán la primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre de 2026, sin que se haya establecido un día único para todos los depósitos. El organismo programó el pago de la pensión correspondiente a noviembre para el 29 de octubre y la mensualidad de diciembre para el 27 de noviembre, por lo que ambos movimientos deben distinguirse del aguinaldo.

¿Cuándo es la fecha límite para recibir el aguinaldo y qué pasa si no lo depositan?

La fecha límite legal para los trabajadores sujetos a la Ley Federal del Trabajo es antes del 20 de diciembre de 2026, por lo que el pago debe realizarse, a más tardar, el sábado 19 de diciembre. Si el empleador no entrega la prestación, la deposita incompleta o incumple con el plazo establecido, el trabajador puede solicitar asesoría gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). La institución señala que existe un plazo de un año para reclamar el pago correspondiente.

¿Cómo saber cuánto me toca de aguinaldo? Usa la calculadora

Para calcular el aguinaldo 2026 es necesario conocer el salario diario, los días de prestación establecidos en el contrato y el tiempo trabajado durante el año. Por ejemplo, una persona que percibe 12 mil pesos mensuales tiene un salario diario de 400 pesos; al multiplicarlo por los 15 días mínimos de ley, obtiene un aguinaldo de 6 mil pesos brutos. Si trabajó menos de un año, el resultado debe ajustarse proporcionalmente.

Los trabajadores también pueden utilizar la calculadora de aguinaldo 2026 de FiscoClic, una herramienta que permite introducir la fecha de ingreso, el salario bruto mensual y los días de aguinaldo correspondientes. Además de estimar el monto bruto, presenta un desglose del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el importe neto estimado que recibiría el trabajador. Calcula tu aguinaldo en línea: Calculadora de aguinaldo 2026.