Cambio de horario 2026: ¿Qué ciudades de México deben atrasar el reloj este 1 de noviembre?

La ley vigente desde 2022 mantiene el horario fijo en la mayor parte del país, pero algunas localidades fronterizas deberán modificar sus relojes

La Ciudad de México no tiene que hacer modificaciones en su horario | Claro Sports

El cambio de horario en México llegará este domingo 1 de noviembre de 2026, una fecha en la que miles de habitantes deberán atrasar sus relojes una hora debido a la conclusión del horario de verano. Sin embargo, la medida no será obligatoria en todo el territorio nacional, pues únicamente algunas ciudades y municipios de la frontera norte deberán realizar el ajuste establecido por la legislación mexicana.

Desde la eliminación del horario de verano en gran parte del país, surgieron dudas sobre las regiones donde todavía se aplica esta modificación. La Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde 2022, establece que la mayoría de las entidades mantienen un horario estándar durante todo el año, mientras que ciertas localidades fronterizas conservan el cambio estacional para coordinar sus actividades con Estados Unidos.

La Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y otras ciudades del centro del país no deberán modificar sus relojes este 1 de noviembre. En contraste, localidades de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas sí tendrán que realizar el ajuste. La modificación ocurrirá durante la madrugada y afectará los horarios de quienes habitan en las regiones contempladas por la ley.

¿Cuándo termina el horario de Verano y por qué afecta a México el ajuste?

El horario de verano 2026 terminará oficialmente el domingo 1 de noviembre a las 2:00 de la madrugada en las localidades fronterizas donde continúa vigente. En ese momento, los relojes deberán atrasarse 60 minutos para volver a marcar la 1:00 de la mañana. Esto significa que los habitantes de dichas regiones tendrán una hora adicional durante esa madrugada, mientras comienza el periodo de horario estándar, conocido popularmente como horario de invierno.

La modificación responde a la necesidad de mantener sincronizadas determinadas actividades comerciales, laborales y de transporte entre México y Estados Unidos. Aunque México eliminó el cambio de horario generalizado en 2022, conservó una excepción para municipios de la frontera norte, donde la coordinación de horarios entre ambos países sigue siendo relevante para su actividad económica y la movilidad cotidiana.

¿Qué ciudades y en qué estados se cambia al horario de Invierno 2026?

El cambio de horario del 1 de noviembre de 2026 se aplicará en todo Baja California y en determinados municipios de otros cuatro estados fronterizos. Entre las localidades contempladas se encuentran Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. El ajuste no incluye a la totalidad de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León ni Tamaulipas.

La distribución oficial de las localidades que deberán atrasar sus relojes es la siguiente:

Baja California: todos sus municipios.

todos sus municipios. Chihuahua: Juárez, Janos, Ascensión, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Juárez, Janos, Ascensión, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides. Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León: únicamente el municipio de Anáhuac.

únicamente el municipio de Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

¿Qué se hace con los relojes en el horario de Invierno?

Los habitantes de las localidades donde continúa vigente el horario estacional deberán atrasar sus relojes una hora durante la madrugada del domingo 1 de noviembre. Cuando sean las 2:00 de la mañana, deberán ajustarlos para que nuevamente marquen la 1:00. En el caso de los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, el cambio puede realizarse automáticamente si tienen activada la configuración de fecha, hora y zona horaria. Los relojes analógicos y dispositivos sin actualización automática deberán modificarse manualmente.

¿Cuándo acaba el horario de Invierno y se vuelve a ajustar el reloj?

El próximo cambio estacional en los municipios fronterizos corresponderá al inicio del horario de verano de 2027, previsto para el segundo domingo de marzo, es decir, el 14 de marzo. En esa fecha, los relojes deberán adelantarse una hora, de las 2:00 a las 3:00 de la madrugada. Mientras tanto, la mayoría de las ciudades mexicanas mantendrán su horario habitual, sin necesidad de realizar modificaciones durante noviembre de 2026 ni marzo de 2027.