Pensión IMSS, ISSSTE y Bienestar septiembre 2026: fechas de pago y quiénes reciben doble depósito

Los pensionados del IMSS, ISSSTE y beneficiarios del Bienestar se preparan para los depósitos de septiembre; algunos recibirán dos pagos distintos

Calendario de pagos Pensión del Bienestar septiembre 2026 | Reuters

Septiembre de 2026 traerá nuevos depósitos para miles de pensionados y adultos mayores en México. El IMSS y el ISSSTE realizarán el pago mensual de sus pensiones, mientras que los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores esperan la dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Las fechas no son iguales para todos. El IMSS tiene previsto pagar al comenzar septiembre, mientras que los jubilados y pensionados del ISSSTE recibirán sus recursos desde los últimos días de agosto. En el caso de la Pensión del Bienestar, todavía se espera la publicación del calendario oficial por apellido, por lo que las fechas que circulan hasta ahora deben considerarse tentativas.

¿Cuándo deposita el IMSS el pago de la pensión de septiembre 2026?

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social recibirán el pago correspondiente a septiembre el martes 1 de septiembre de 2026. En esta ocasión no será necesario realizar ningún ajuste en el calendario, debido a que el primer día del mes cae en martes y es un día hábil.

El IMSS acostumbra realizar la dispersión de las pensiones el primer día hábil de cada mes. Por esta razón, a diferencia de lo que ocurrirá con los beneficiarios del ISSSTE, no habrá adelanto en el depósito de septiembre.

El monto que recibirá cada pensionado dependerá de la cuantía que tenga reconocida conforme a su régimen y situación particular. Para este depósito no se contempla, de manera general, una prestación extraordinaria adicional al pago mensual.

¿El ISSSTE adelanta fecha de pago de septiembre? Este día hacen el depósito

Los jubilados y pensionados del ISSSTE serán quienes reciban primero los recursos correspondientes a septiembre, ya que este instituto acostumbra realizar sus depósitos antes de que comience el mes al que corresponde la pensión.

Para septiembre de 2026, el calendario reportado contempla el pago desde el viernes 28 de agosto, por lo que los beneficiarios podrán disponer de su pensión antes de que termine el octavo mes del año.

¿Cuál es el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar en septiembre? Esto sabemos

Septiembre también corresponde al quinto pago bimestral de 2026 de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que cubre el periodo septiembre-octubre.

A diferencia de las pensiones del IMSS y del ISSSTE, la Secretaría de Bienestar realiza habitualmente la dispersión de manera escalonada tomando como referencia la primera letra del apellido de los beneficiarios. Hasta el momento, el calendario definitivo de septiembre de 2026 no ha sido publicado oficialmente, por lo que no se pueden considerar confirmadas las fechas específicas por letra.

El calendario tentativo plantea que la dispersión podría comenzar el martes 1 de septiembre con la letra A y extenderse hasta el viernes 25 de septiembre con W, X, Y y Z. También contempla una pausa el miércoles 16 de septiembre por el Día de la Independencia.

Para el bimestre septiembre-octubre, el monto previsto para las personas adultas mayores incorporadas al programa es de 6 mil 400 pesos, depositados directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Qué beneficiarios reciben dos pagos diferentes de su pensión en septiembre 2026?

Algunos adultos mayores sí podrán recibir dos depósitos durante el periodo de pagos de septiembre, pero esto no significa que exista un pago doble extraordinario autorizado para todos los beneficiarios.

Se trata de las personas que, además de estar incorporadas a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuentan con una pensión vigente del IMSS o del ISSSTE. Al ser prestaciones independientes, una misma persona puede tener derecho a recibir ambos recursos.

Por ejemplo, un pensionado del IMSS que también sea beneficiario del programa para adultos mayores recibirá su pensión mensual del Seguro Social y, por separado, los 6 mil 400 pesos correspondientes al bimestre septiembre-octubre del Bienestar. Lo mismo puede ocurrir con quienes tienen una pensión del ISSSTE y además forman parte del padrón del programa federal.

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