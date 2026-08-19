Ahora fue en China; sismo de magnitud 5.9 azota provincia de Qinghai este 18 de agosto; ¿causó daños?

Autoridades mantienen monitoreo y descartan alerta de tsunami por el movimiento

Qinghai sin alerta de tsunami. Foto print:https://earthquake.usgs.gov

Un sismo de magnitud 5.9 sorprendió este martes 18 de agosto a la provincia de Qinghai, en China, generando alerta entre los habitantes de la región y activando los protocolos de monitoreo por parte de las autoridades para salvaguardar la seguridad de la población. El movimiento telúrico ocurrió en una zona de alta actividad sísmica del país asiático y hasta el momento no se reportan afectaciones mayores.

El temblor se registró durante la madrugada en una región del centro-oeste de China, donde los servicios de emergencia realizaron evacuaciones para determinar los posibles dalos en la infraestructura. Debido a la intensidad del movimiento, habitantes de la zona salieron de sus viviendas como medida de precaución.

A diferencia de otros movimientos telúricos recientes registrados en distintas partes del mundo, este evento no generó alerta internacional de tsunami debido a que el epicentro se ubicó en una zona continental. Las autoridades mantienen vigilancia ante posibles réplicas, un comportamiento común después de movimientos sísmicos de esta intensidad.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de magnitud 5.9 que sorprendió a China?

El epicentro del sismo de magnitud 5.9 se localizó en la provincia de Qinghai, en el centro-oeste de China, una región montañosa con constante actividad tectónica. De acuerdo con los reportes, el movimiento se dio en una zona cercana a áreas densamente pobladas.

Qinghai forma parte de la región occidental de China, un territorio donde convergen diferentes procesos tectónicos relacionados con el movimiento de placas, especialmente por la influencia de la interacción entre la placa India y la placa Euroasiática.

¿También hay alerta de tsunami por el sismo de este 18 de agosto?

El sismo de magnitud 5.9 registrado en Qinghai no generó una alerta de tsunami, debido a que ocurrió en una zona continental y no en el fondo del océano.

Las alertas de tsunami suelen activarse cuando un terremoto de gran magnitud ocurre bajo el mar y provoca desplazamientos importantes de agua capaces de generar olas peligrosas en zonas costeras. En este caso, al encontrarse el epicentro en una región terrestre de China, el fenómeno representó principalmente un riesgo sísmico local relacionado con posibles daños estructurales, réplicas o movimientos del terreno.

Daños y víctimas por sismo; esto se sabe

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas fallecidas o daños materiales. Los equipos de emergencia realizaron revisiones en las zonas cercanas al epicentro para identificar posibles afectaciones en viviendas, caminos e infraestructura pública. Debido a la intensidad del movimiento, se mantuvo la vigilancia sobre edificios y comunidades vulnerables.

¿China pertenece al Cinturón de Fuego?

China no forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona donde se concentra la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta alrededor del océano Pacífico.

Sin embargo, el país sí registra una importante actividad sísmica debido a su ubicación geológica. Una de las principales causas es la interacción entre la placa India y la placa Euroasiática, un proceso que dio origen a grandes cadenas montañosas como el Himalaya y que continúa generando presión en distintas regiones del territorio chino.

Provincias del oeste y suroeste de China, como Qinghai, Sichuan y Tíbet, suelen registrar movimientos telúricos debido a estas condiciones tectónicas. Por esta razón, aunque China no pertenece al Cinturón de Fuego, es considerado un país con zonas de alta actividad sísmica, donde los terremotos forman parte de sus principales riesgos naturales.

TE PUEDE INTERESAR