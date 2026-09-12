Juan Ayuso sufre aparatosa caída en el cierre del Gran Premio Ciclista de Quebec 2026 

El ciclista español terminó la carrera caminando con su bicicleta tras un incidente durante el esprint final

Juan Ayuso protagonizó uno de los momentos del cierre del Gran Premio de Quebec después de sufrir una caída durante el esprint final de la carrera canadiense, competencia en la que Remco Evenepoel consiguió la victoria tras imponerse en la definición del grupo.

El ciclista español quedó involucrado en un incidente cuando los corredores buscaban posiciones en los últimos metros de la prueba. Tras el golpe, el representante del Lidl-Trek logró incorporarse y continuar hasta completar el recorrido establecido.

Ayuso cruzó la línea de meta caminando y con su bicicleta en la mano, una imagen que marcó el final de una jornada en la que el resultado deportivo pasó a segundo plano para el corredor español. El accidente ocurrió en un momento clave de la temporada, con la mirada puesta en la próxima cita internacional.

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La caída se produjo a dos semanas del Mundial de Montreal, competencia en la que Ayuso está considerado dentro del equipo español. La proximidad entre ambos eventos generó atención sobre la evolución del ciclista después del incidente sufrido en Quebec.

Antes del accidente, Ayuso formaba parte del grupo que buscaba cerrar la carrera en el esprint final. La prueba terminó con el triunfo de Remco Evenepoel, quien consiguió posicionarse en los últimos metros y cruzar la meta por delante de sus rivales.

El Gran Premio de Quebec representaba una de las últimas pruebas de preparación para varios corredores antes del Mundial de Montreal. La carrera canadiense reunió a ciclistas que buscan llegar con ritmo competitivo a la cita donde se disputará el campeonato del mundo.

Para Ayuso, el siguiente paso será conocer las consecuencias físicas de la caída y su proceso de recuperación antes de la competencia mundialista. El español deberá valorar su estado para determinar su participación en una de las pruebas principales del calendario internacional.

Mientras tanto, Evenepoel sumó un nuevo resultado en su temporada con la victoria en Quebec, en una jornada que quedó marcada por el accidente de Ayuso durante los metros finales de la carrera.

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