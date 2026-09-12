¡Sanción al cemento! Dimayor castiga al Palmaseca tras disturbios en el Cali vs Bucaramanga

A través de la última resolución disciplinaria, la DImayor confirmó sanción de tribuna sur y desestimó cualquier posibilidad de pérdida de puntos.

Deportivo Cali vs Bucaramanga | Vizzor

El pasado 30 de agosto, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga dividieron honores con un empate 1-1 en la octava fecha de la Liga BetPlay. El ‘Leopardo’ rompió el cero a través de la anotación de José García (72′), hasta que en el último minuto, Léyser Chaverra decretó la paridad final en un cierre muy caliente. Todo terminó en gresca e invasión de hinchas ‘Azucareros’.

Todo se salió de control. El empate terminó en batalla campal, ya que los visitantes se lanzaron encima del árbitro para protestar por la falta traducida en la pena máxima que cambió el resultado. Pablo Peirano fue uno de los que tenía más furia, al punto de confrontar a los rivales.

La furia se trasladó infortunadamente a las gradas. Los hinchas en zona de sur emprendieron acciones violentas, enfrentándose con la fuerza pública. Aunque la situación fue controlada, el ‘Leopardo’ a través de su equipo jurídico pidió ganar el partido por el escritorio, esto debido a la “falta de garantías”.

Según el club, el árbitro no se percató la presencia de un grupo de hinchas que invadieron el terreno de juego. Así mismo, alegó un eventual riesgo a la integridad física. Sin embargo, la petición del club fue desestimada.

Las medidas de la Dimayor

A través de la resolución No. 088 de la Dimayor, cuyo veredicto fue del Comité Disciplinario, se tomaron algunas decisiones para parte y parte. Sancionó la tribuna sur del Estadio Palmaseca, así como mantener el resultado final del 1-1 sin alterarlo en el escritorio.

La sanción es de “dos fechas de suspensión parcial” en la tribuna sur baja (sectores 4, 5 y 6). Frente a lo económico, el comparendo es de $14.007.240 por el mal actuar de los aficionados al buscar la invasión del campo. Ya para el Bucaramanga, no habrá posibilidad de 0-3 a favor.

“El Comité declara la improcedencia de la denuncia interpuesta por carecer de fundamento fáctico”, así como “confirmar la validez del resultado deportivo obtenido en el campo de juego y el desarrollo del encuentro conforme a la programación oficial emitida por Dimayor”. Ese fue el veredicto textual que se instauró en la resolución disciplinaria. Eso sí, hay posibilidad de llevar a cabo un recurso de reposición.

Deportivo Cali viene de empatar 1-1 en el ‘Clásico Añejo’ ante Millonarios fuera de casa, mientras que se alista para viajar a su duelo ante Once Caldas por la jornada 10, a disputarse en el Palogrande de Manizales el próximo domingo 13 de septiembre. Del otro lado, Bucaramanga tendrá ese mismo día su duelo en el mismo recinto frente a Deportivo Pereira.

Te puede interesar: