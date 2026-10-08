Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026: perfil y los libros que debes leer de la escritora canadiense

La obra de la ensayista, traductora y poeta combina poesía, ensayo, traducción y mitología grecolatina

Carson tiene 76 años de edad | Reuters

Con la temporada de entrega de los cotizados Premios Nobel llega el que universalmente suele ser uno de los más esperados, sobre todo para los amantes de los libros, la lectura y la grandilocuencia. Estamos hablando del Nobel de Literatura, que en este 2026 correspondió a la canadiense Anne Carson, quien tras convertirse en la ganadora declaró que, “Estamos pensando en regalar el dinero”. Cabe destacar que el monto económico por la obtención del galardón ronda en los 1,21 millones de dólares

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The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” pic.twitter.com/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

¿Quién es Anne Carson, ganadora del Nobel de Literatura 2026?

Ann Carson, poeta, ensayista y traductora canadiense, nació el 21 de junio de 1950 en Toronto y es considerada una de las figuras de la literatura contemporánea en lengua inglesa. Su acercamiento a las letras comenzó durante la adolescencia, cuando un profesor de latín le enseñó griego en los descansos escolares, experiencia que despertó su interés por las civilizaciones antiguas. Aunque interrumpió sus estudios universitarios en dos ocasiones, obtuvo un doctorado en Letras Clásicas por la Universidad de Toronto.

Su obra combina poesía, ensayo, traducción y mitología grecolatina para explorar temas como el amor, el deseo, la soledad y la pérdida, mediante una escritura que conecta el pensamiento clásico con las inquietudes actuales.

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Este 8 de octubre fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura 2026, noticia que recibió con sorpresa y alegría mientras se encontraba en Islandia, según relató Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la Academia Sueca.

Anne Carson: cuatro libros imprescindibles para conocer la obra de la Nobel de Literatura 2026

La poesía, el ensayo, la filosofía y la mitología clásica conviven en la obra de Anne Carson, escritora canadiense que ha construido una trayectoria literaria marcada por la experimentación y la exploración de las emociones humanas. Sus libros desafían las fronteras entre géneros y proponen nuevas maneras de abordar temas como el amor, el deseo, la identidad, la pérdida y la memoria.

Helenista de formación, Carson ha encontrado en los autores de la Antigüedad una fuente constante de inspiración, aunque sus textos también dialogan con la literatura contemporánea, el pensamiento filosófico y las artes escénicas. Su escritura recupera personajes y conceptos de distintas épocas para plantear preguntas que siguen presentes en la vida cotidiana.

Para quienes desean acercarse a su universo literario, estos cuatro libros ofrecen un recorrido por algunas de las principales preocupaciones de su obra, desde las contradicciones del enamoramiento hasta la disolución del yo, pasando por la diversidad sexual y las dificultades de las relaciones de pareja.

1. La belleza del marido — Lumen

¿Qué ocurre cuando el amor permanece, pero el matrimonio comienza a desmoronarse? Esta es una de las preguntas que atraviesan La belleza del marido, una obra que combina poesía, narración y reflexión para reconstruir la historia de una relación marcada por el deseo, la infidelidad y el desencanto.

Organizado en 29 tantos, el libro utiliza una estructura inspirada en el tango para explorar los encuentros y desencuentros de una pareja. A través de escenas, conversaciones y recuerdos, Carson examina cómo la belleza puede convertirse en una fuerza capaz de sostener una relación incluso cuando la confianza ha desaparecido.

Es una lectura recomendable para quienes buscan una aproximación al amor alejada de las convenciones románticas, donde el humor, la crudeza y la vulnerabilidad permiten reconocer las contradicciones de los vínculos afectivos.

2. Decreación — Vaso Roto

En Decreación, Anne Carson lleva la experimentación literaria a uno de sus terrenos más complejos. El libro parte de una idea de la filósofa francesa Simone Weil: la posibilidad de deshacer el yo para trascender los límites de la propia identidad.

A partir de este planteamiento, la autora reúne poemas, ensayos, piezas dramáticas y textos de distintas formas para investigar qué significa desprenderse de uno mismo. Homero, Safo, Virginia Woolf, Samuel Beckett y Simone Weil aparecen como interlocutores de una exploración sobre la conciencia, el sueño, la espiritualidad y la creación artística.

Es una opción para lectores interesados en la literatura experimental y la filosofía, especialmente aquellos que disfrutan de los libros que no ofrecen respuestas definitivas, sino nuevas preguntas sobre la existencia y el lenguaje.

3. Autobiografía de rojo — Pre-Textos

La mitología griega se transforma en una historia contemporánea sobre el primer amor y el descubrimiento de la identidad en Autobiografía de rojo, una novela en verso que recupera al personaje de Gerión, el monstruo alado de la tradición clásica.

Carson reinterpreta la Gerioneida del poeta griego Estesícoro y convierte a Gerión en un joven que intenta comprender su lugar en el mundo. Su vida cambia cuando conoce a Heracles, un muchacho del que se enamora y con quien establece una relación que terminará por dejarle una profunda herida emocional.

A través de esta reinterpretación, la escritora aborda la homosexualidad, el deseo, la diferencia y la vulnerabilidad durante la juventud, sin abandonar los elementos fantásticos del relato original. Es uno de los libros más accesibles para descubrir cómo Carson consigue trasladar los mitos antiguos a conflictos reconocibles en el presente.

4. Eros dulce y amargo — Lumen

¿Por qué el amor puede producir placer y sufrimiento al mismo tiempo? En Eros dulce y amargo, Anne Carson investiga las contradicciones del deseo amoroso mediante un ensayo que conecta la literatura clásica con obras fundamentales de la tradición occidental.

La autora toma como punto de partida a Safo de Lesbos, quien describió a Eros como una fuerza dulce y amarga, para examinar la manera en que el deseo surge de la distancia, la ausencia y la imposibilidad de poseer completamente aquello que se ama.

En su recorrido aparecen referencias a Platón y a personajes literarios como Madame Bovary, Ana Karenina y Ana Ozores, protagonista de La Regenta. Carson demuestra que las preguntas sobre el enamoramiento han acompañado a la literatura durante siglos, aunque cada época haya encontrado distintas formas de expresarlas.

Por su claridad conceptual y su capacidad para relacionar filosofía y literatura, es una de las mejores puertas de entrada a la obra de Anne Carson, tanto para quienes se acercan por primera vez a la autora como para lectores interesados en comprender los fundamentos de su pensamiento poético.