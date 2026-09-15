Tostadas de pata y tinga de pollo: este es el menú del Torito para el 15 y 16 de septiembre en la CDMX

El Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como ‘El Torito’ ya tiene el menú parala velada de 15 y 16 de septiembre

¿Cuál será el menú del Torito en las Fiestas Patrias? | Claro Sports

El Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, conocido como El Torito, ya tiene preparado el menú para las personas que sean detenidas durante las Fiestas Patrias por infringir el artículo 50 del Reglamento de Tránsito o la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. La medida forma parte del operativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, una fecha en la que las autoridades reforzarán el llamado a celebrar con responsabilidad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, elaboró el menú para quienes deban permanecer en El Torito durante estas fechas. Sin embargo, la dependencia lanzó una recomendación que va más allá de la comida: pidió a quienes transiten por la capital evitar conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y disfrutar de los festejos patrios de manera responsable.

¿Qué comerán los que pasen las Fiestas patrias en El Torito? Menú del 15 y 16 de septiembre

El Torito también se prepara para las Fiestas Patrias, aunque con un festejo muy distinto al de las plazas y hogares de la Ciudad de México. La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC dio a conocer el menú que recibirán las personas que pasen el 15 de septiembre en este centro. Para ese día, la comida tendrá arroz rojo, tostadas de tinga de pollo, pata y papas con chorizo, además de postre y agua del día, aunque el comunicado no especificó cuáles serán las opciones de estos últimos.

La celebración continuará el 16 de septiembre desde temprano, con un desayuno compuesto por café, nopales con mortadela en salsa verde y frijoles. A la hora de la comida llegará una hamburguesa acompañada de frijoles, fruta y agua de sabor, mientras que la cena cerrará la jornada con papas encebolladas con jamón y chile serrano. Así, mientras en las calles el menú patrio suele tener pozole, tacos y otros clásicos mexicanos, en El Torito las Fiestas Patrias tendrán su propio platillo estelar.

Ley seca: ¿En qué alcaldías y colonias no se venderá alcohol este 15 y 16 de septiembre?

Las Fiestas Patrias de 2026 tendrán restricciones en la venta de bebidas alcohólicas en algunas zonas de la Ciudad de México. De acuerdo con la Gaceta Oficial capitalina, Tláhuac y Tlalpan aplicarán Ley Seca del 14 al 17 de septiembre, por lo que la prohibición abarcará los festejos del 15 y 16. La medida contempla vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio y departamentales, además de hoteles, cantinas, pulquerías, cervecerías, centros nocturnos, discotecas y salones de fiestas. También están incluidos puestos semifijos, romerías y ferias instaladas en la vía pública. El resto de las alcaldías de la capital mantendrá la venta de alcohol bajo sus condiciones habituales.

Ignorar la restricción puede representar un golpe importante al bolsillo. Para los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas durante el periodo prohibido, las disposiciones de la Ciudad de México contemplan multas de 351 a 2 mil 500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, además de la posibilidad de que las autoridades confisquen las bebidas. En el caso de los ciudadanos, consumir alcohol en la vía pública constituye una infracción contra la seguridad ciudadana y puede derivar en una multa de 21 a 30 UMA, un arresto de 25 a 36 horas o de 12 a 18 horas de trabajo comunitario. Por ello, antes de brindar durante el Grito de Independencia, conviene revisar las restricciones de la alcaldía donde se realizará la celebración.

¿Qué se festeja en México el 15 y 16 de septiembre?

Cada 15 de septiembre, las plazas, calles y hogares de México se llenan de banderas, música y voces que esperan el tradicional “¡Viva México!”. La celebración recuerda el llamado de Miguel Hidalgo y Costilla que marcó el comienzo de la lucha por la Independencia, aunque existe un detalle histórico que suele generar confusión: el levantamiento ocurrió durante las primeras horas del 16 de septiembre de 1810, no el día 15. Entonces, ¿por qué la gran celebración tiene lugar la noche anterior?

La respuesta está en la evolución de los festejos patrios durante el siglo XIX. Desde los primeros años posteriores al levantamiento comenzaron los actos para recordar el inicio de la lucha, pero con el paso del tiempo la conmemoración se trasladó a la noche del 15. La tradición adquirió especial relevancia con la ceremonia del Grito desde Palacio Nacional y la presencia de la Campana de Dolores, trasladada a la capital por orden de Porfirio Díaz en 1896. Aunque una versión popular sostiene que Díaz adelantó la celebración para hacerla coincidir con su cumpleaños, no existe suficiente respaldo histórico para sostener esa explicación, pues los festejos nocturnos del 15 ya se realizaban antes de su gobierno.

Por eso, ambas fechas tienen un significado distinto dentro de las celebraciones patrias. El 15 de septiembre quedó reservado para la tradicional ceremonia del Grito y el arranque de los festejos, mientras que el 16 conmemora oficialmente el inicio de la Independencia de México. Así, cuando millones de mexicanos se reúnen la noche del 15 para escuchar el repique de la campana y lanzar el clásico “¡Viva México!”, lo hacen como parte de una tradición que convirtió la víspera en el gran momento simbólico para recordar el acontecimiento que cambió la historia del país.

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