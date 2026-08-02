Beca para madres universitarias: ¿cómo solicitarla y obtener un apoyo de 4,500 pesos mensuales?

El registro requiere coordinación con la universidad, el Perfil Único actualizado, documentos familiares y seguimiento permanente en las plataformas oficiales

El registro estará disponible hasta el 27 de agosto | @avisosbienestar

Las madres que estudian una licenciatura y son responsables del sostenimiento económico de sus hogares pueden acceder a uno de los apoyos educativos disponibles durante 2026. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación abrió la convocatoria de Becas Nacionales de Inclusión, que contempla un pago mensual de 4,500 pesos para mujeres mexicanas inscritas en instituciones públicas.

El programa también incluye recursos para materiales escolares, un apoyo único para gastos vinculados con los estudios y la posibilidad de recibir servicio médico. La solicitud no se limita a llenar un formulario: primero requiere que la universidad registre el programa académico y la matrícula de la aspirante, quien después deberá completar su postulación en las plataformas Rizoma y Ápeiron.

¿Qué es la beca SECIHTI y a quién va dirigido el apoyo?

La beca forma parte de la Convocatoria 2026 de Becas Nacionales de Inclusión de la Secihti. Su objetivo es ayudar a que mujeres mexicanas que son las principales o únicas proveedoras económicas de su familia puedan terminar sus estudios profesionales.

El apoyo está dirigido a madres que cursan una licenciatura o un programa de técnico superior universitario bajo la modalidad presencial y escolarizada. La estudiante debe estar admitida e inscrita en una Institución de Educación Superior Pública de México. No está destinada a estudios en universidades privadas ni a programas completamente virtuales.

La aspirante también debe demostrar que tiene a su cargo la manutención de por lo menos una hija o un hijo. El dependiente debe ser menor de 18 años al momento de la postulación; también se permite solicitar la beca cuando la hija o el hijo sea mayor de edad y tenga alguna discapacidad.

La vigencia se determina de acuerdo con el tiempo que le falte a la beneficiaria para terminar sus estudios. La beca puede otorgarse por un periodo mínimo de seis meses y un máximo de 48 meses, sin posibilidad de ampliación. Cuando la estudiante ya comenzó su carrera, la Secihti únicamente cubrirá los meses faltantes para concluir el programa académico.

¿Quién puede solicitar la beca para madres jefas de familia? Pasos, requisitos y documentos

Para participar, la aspirante debe cumplir cuatro condiciones principales: ser mujer de nacionalidad mexicana; ser la principal o única aportadora económica del hogar; estudiar una licenciatura o carrera de técnico superior universitario presencial en una institución pública; y mantener económicamente al menos a una hija o hijo. En los requisitos específicos publicados para esta modalidad no aparece un promedio escolar mínimo.

La convocatoria establece algunas restricciones. No podrán obtener la beca quienes tengan incumplimientos o adeudos pendientes con programas de la Secihti, reciban un apoyo equivalente del Gobierno de México para el mismo objetivo o estén registradas como solicitantes o becarias en otra convocatoria del programa presupuestario S190.

Tampoco se dará trámite a quienes busquen cursar un grado igual a otro que ya hayan obtenido con una beca de la dependencia. La presentación de información o documentos falsos puede provocar el rechazo o la cancelación del apoyo. Si la aspirante recibió anteriormente otra beca de la Secihti, deberá completar primero su trámite de conclusión.

Documentos requeridos

La estudiante deberá preparar el acta de nacimiento de cada hija o hijo menor de 18 años. Cuando el dependiente sea mayor de edad y tenga una discapacidad, tendrá que presentar su acta de nacimiento y una copia, por ambos lados, de la identificación oficial de discapacidad vigente expedida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

También deberá entregar alguno de los documentos que acrediten su situación familiar: constancia de inexistencia de matrimonio, acta de disolución del vínculo matrimonial, resolución judicial que disuelva el matrimonio o acta de madre jefa de familia.

A lo anterior se suma una carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que es la principal o única proveedora económica de su familia, elaborada conforme al formato indicado por la Secihti. Los archivos que se carguen en la plataforma deberán estar en PDF, ser legibles y tener un peso máximo de cinco megabytes por documento.

Pasos para realizar la solicitud

Paso 1. Contactar a la institución educativa. La aspirante debe comunicarse con la coordinación o representación institucional encargada de las becas. La universidad tiene que registrar previamente el programa académico y la matrícula de la estudiante en el apartado de Gestión de Programas de Licenciatura Nacionales de Ápeiron. Sin este procedimiento, la alumna no podrá comenzar su postulación.

Paso 2. Crear o actualizar el Perfil Único. La estudiante debe ingresar y completar los apartados obligatorios de su currículum, datos personales, trayectoria académica, medios de contacto y contacto de emergencia. También deberá verificar que su CURP se encuentre vigente, pues será utilizada como firma electrónica.

Paso 3. Localizar la convocatoria. Dentro de la sección de solicitudes, deberá buscar la convocatoria para madres mexicanas jefas de familia estudiantes de licenciatura 2026 y seleccionar la opción “Participar”. Después tendrá que revisar que la información registrada por su institución sea correcta.

Paso 4. Capturar la información familiar. La plataforma solicitará confirmar el periodo de la beca, registrar a las hijas o hijos como dependientes económicos y completar información familiar y sociodemográfica. Debe registrarse por lo menos un dependiente que cumpla las condiciones de la convocatoria.

Paso 5. Cargar y enviar los documentos. Antes de concluir, la aspirante podrá revisar una vista previa de toda la solicitud. Una vez que seleccione “Enviar solicitud”, ya no podrá modificar directamente la información capturada.

Paso 6. Dar seguimiento en Ápeiron. La Secihti comunicará observaciones, inconsistencias o cambios de estatus mediante esta plataforma. Cuando exista una omisión, la dependencia podrá solicitar una corrección por una sola ocasión y la aspirante contará con cinco días hábiles desde la notificación para atenderla.

Paso 7. Formalizar la beca. Si la solicitud es seleccionada, la beneficiaria deberá registrar una cuenta bancaria a su nombre y firmar electrónicamente la solicitud, el Convenio de Asignación de Beca y el Anexo Uno. No firmar dentro del periodo establecido provoca la cancelación de la asignación.

¿De cuánto son los montos de apoyo de la beca para madres universitarias?

El componente principal consiste en un pago de 4,500 pesos mensuales durante la vigencia autorizada. Los recursos se entregan por meses completos, incluidos los periodos vacacionales, y el número de pagos dependerá del tiempo que le falte a la estudiante para terminar la carrera.

La beca incorpora otros tres beneficios:

2,000 pesos anuales para material escolar , entregados al inicio del ciclo escolar, durante agosto o septiembre, según la fecha de inicio de la beca.

, entregados al inicio del ciclo escolar, durante agosto o septiembre, según la fecha de inicio de la beca. 20,000 pesos por única ocasión para cubrir necesidades educativas como inscripción, materiales, transporte u otros gastos asociados con el programa académico.

para cubrir necesidades educativas como inscripción, materiales, transporte u otros gastos asociados con el programa académico. Servicio médico del ISSSTE, cuyo registro deberá realizar la propia beneficiaria de acuerdo con las disposiciones del instituto.

El primer depósito deberá realizarse dentro de los 20 días hábiles posteriores a la formalización e incluirá la cantidad retroactiva correspondiente al mes señalado como inicio de la beca. Los pagos posteriores se efectuarán dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, salvo diciembre y enero, que quedan sujetos a las disposiciones del ejercicio presupuestario.

Fechas de registro y solicitud de la beca para madres jefas de familia

La convocatoria general fue publicada el 23 de febrero de 2026, pero cada modalidad cuenta con un calendario particular. Para la beca de licenciatura destinada a jefas de familia, las fechas específicas son las siguientes:

Registro de programas académicos: del 29 de junio al 9 de julio de 2026.

del 29 de junio al 9 de julio de 2026. Registro de matrícula de solicitantes: del 29 de junio al 13 de agosto de 2026.

del 29 de junio al 13 de agosto de 2026. Recepción de solicitudes: del 6 de julio al 27 de agosto de 2026.

del 6 de julio al 27 de agosto de 2026. Periodo para atender inconsistencias: del 13 de julio al 3 de septiembre de 2026.

del 13 de julio al 3 de septiembre de 2026. Formalización de la beca: hasta el 24 de septiembre de 2026.

Los días señalados en el calendario comienzan a las 9:00 y concluyen a las 23:59 horas, tiempo del centro de México.

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