Resultados SAID 2026: ¿Cómo consultar en qué escuela se quedó tu hijo para preescolar, primaria y secundaria?

La segunda fase del SAID permitirá solicitar cambios de plantel y nuevos ingresos durante tres periodos de agosto

Los resultados del SAID Edomex 2026 ya pueden consultarse | REUTERS/Hasnoor Hussain

Los resultados del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución, conocido como SAID Edomex 2026, ya están disponibles para las familias que realizaron la preinscripción al ciclo escolar 2026-2027. La asignación permite conocer el plantel y turno otorgados a quienes ingresarán a primero, segundo o tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en escuelas públicas del Estado de México.

La consulta puede realizarse por internet desde el 31 de julio, utilizando la CURP y el folio obtenido durante la preinscripción. Además, las autoridades educativas colocarán los listados de asignación en las escuelas participantes a partir del 3 de agosto. Para quienes necesiten otro plantel o no hayan completado el registro ordinario, el SAID habilitará una segunda fase durante agosto.

¿Cómo y dónde puedo consultar los resultados del SAID Edomex 2026? Pasos y link

La forma más rápida de saber en qué escuela quedó asignado el estudiante es ingresar al módulo oficial de resultados del SAID. Antes de iniciar la consulta, es necesario tener a la mano la CURP del aspirante y el folio generado cuando terminó el proceso de preinscripción.

El enlace directo es el siguiente:

Consulta oficial de resultados SAID Edomex 2026

También es posible entrar al portal general del SAID y seleccionar el apartado correspondiente a la consulta de resultados. La plataforma puede presentar tiempos de espera cuando se registra una cantidad alta de accesos simultáneos, por lo que se recomienda intentar nuevamente y no actualizar de manera constante la página.

Para revisar la asignación se deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de resultados. Capturar el folio obtenido durante la preinscripción. Escribir la CURP del alumno tal como fue registrada. Seleccionar la opción “Buscar”. Revisar el nombre de la escuela, turno y datos de asignación. Descargar o imprimir el comprobante para continuar con la inscripción en el plantel.

El resultado no representa por sí solo la inscripción definitiva. Después de conocer el plantel asignado, la madre, padre o tutor deberá atender las indicaciones de la escuela y presentar la documentación solicitada para formalizar el ingreso del estudiante al ciclo 2026-2027.

En caso de haber perdido el comprobante o no recordar el folio, se puede solicitar orientación a los correos oficiales correspondientes: said.preescolar@edugem.gob.mx, said.primaria@edugem.gob.mx y said.secundaria@edugem.gob.mx. La solicitud debe incluir la CURP, el nombre completo del aspirante y una identificación de la madre, padre o tutor.

¿Puedo consultar los resultados SAID de forma presencial en el Edomex?

Sí. La convocatoria establece que los listados de asignación serán colocados en cada una de las escuelas participantes a partir del 3 de agosto de 2026. Esta alternativa permite acudir directamente al plantel para revisar si el nombre o folio del aspirante aparece dentro de la relación publicada por la institución.

La consulta presencial puede ser útil para las familias que no tienen acceso a internet o que enfrentan dificultades para entrar a la plataforma. Sin embargo, la publicación en las escuelas comienza después de la consulta digital, por lo que el portal oficial continúa como la opción inmediata para revisar los resultados.

Los listados físicos únicamente estarán disponibles en las escuelas que participaron en el proceso SAID. La asignación se realizó de acuerdo con la demanda, los espacios disponibles, la cercanía con el domicilio y, cuando fue reportado durante el registro, la presencia de hermanos en el mismo plantel. Cuando no existió disponibilidad en las opciones seleccionadas, el sistema pudo otorgar un lugar en otra escuela cercana.

Para dudas relacionadas con la asignación también se encuentra disponible el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México, en el número 800 696 9696, así como los teléfonos del Departamento de Información y Sistemas: 722 167 13 66, 722 214 72 58 y 722 167 04 73.

¿Cómo hacer un cambio de escuela? El SAID ya tiene fechas para reasignar lugares

Las familias que no estén conformes con el plantel asignado podrán solicitar un cambio mediante la segunda fase del SAID Edomex 2026. La plataforma funcionará desde las 9:00 horas del 6 de agosto hasta las 23:59 horas del 26 de agosto, aunque cada tipo de solicitud tendrá fechas específicas.

El trámite deberá efectuarse en el portal:

Segunda Fase del SAID Edomex 2026-2027

El calendario quedó dividido de la siguiente manera:

Del 6 al 12 de agosto: traslados de estudiantes de grados intermedios entre escuelas públicas o de una escuela particular a una pública. Incluye segundo y tercero de preescolar, de segundo a sexto de primaria y segundo o tercero de secundaria.

traslados de estudiantes de grados intermedios entre escuelas públicas o de una escuela particular a una pública. Incluye segundo y tercero de preescolar, de segundo a sexto de primaria y segundo o tercero de secundaria. Del 13 al 19 de agosto: cambios de escuela para aspirantes que sí participaron en el periodo ordinario y cuentan con un folio SAID.

cambios de escuela para aspirantes que sí participaron en el periodo ordinario y cuentan con un folio SAID. Del 20 al 26 de agosto: nuevos ingresos de estudiantes que no realizaron la preinscripción ordinaria, no tienen folio o cursaron el ciclo anterior en otra entidad y desean incorporarse a una escuela pública mexiquense.

Para completar la solicitud será necesario contar con la CURP del estudiante, nombre completo y datos de contacto de la madre, padre o tutor, así como la Clave del Centro de Trabajo y el nombre de la escuela solicitada. Quienes no tengan folio también deberán disponer del acta de nacimiento y los datos del domicilio del alumno.

La reasignación no está garantizada y dependerá de los lugares disponibles en cada escuela y turno. El sistema permitirá consultar los planteles con espacio antes de enviar la petición, por lo que las autoridades recomiendan tener varias opciones preparadas y verificar correctamente la Clave del Centro de Trabajo.

Una vez capturada la información, el resultado de la segunda fase se mostrará de manera inmediata al concluir el trámite. El comprobante deberá descargarse y conservarse, ya que tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 para formalizar la inscripción en la escuela asignada.

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