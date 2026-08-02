México vs Panamá en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido de cuartos de final

Los equipos que califiquen a semifinales se harán de un lugar en la Copa del Mundo de la especialidad en el 2027. El ganador del torneo accederá a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028

El Tri va por el pase a las semifinales

El sueño de la selección mexicana de poder alcanzar la Copa del Mundo sub 20 y los Juegos Olímpicos se mantiene más vivo que nunca. El combinado tricolor accedió sin problemas a la fase de los cuartos de final del Premundial de la Concacaf; y ahora se alista para enfrentar a la selección de Panamá, con la mira en el triunfo que les pueda dar acceso al certamen mundialista.

Los dirigidos por Álex Diego cumplieron con creces en a fase grupal y se hicieron del primer lugar de su sector tras imponerse a rivales como Costa Rica, Guatemala y Antigua y Barbuda. Ahora dependen del triunfo en la fase de los ocho mejores del certamen, para así hacerse del pase a semifinales, y de uno de los boletos que les permite acceso a la Copa del Mundo 2027, a realizarse en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Cabe recordar que el objetivo no parará ahí, y es que, de pasar a la gran final y obtener el triunfo, la selección mexicana también accedería al torneo de fútbol dentro de los Juegos Olímpicos 2028, a realizarse en Los Angeles; aunque si la final también es protagonizada por los Estados Unidos, bastaría solo con llegar a la pelea por el cetro para hacerse del acceso.

México vs Panamá en vivo cuartos de final del Premundial sub 20: fecha y horario del partido de la Concacaf 2026

El partido entre México y Panamá se realizará el próximo miércoles 5 de agosto y lo podrás disfrutar en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el México vs Panamá en los cuartos de final del Premundial sub 20? Canales de TV y streaming

El juego será transmitido exclusivamente por la señal de Disney+ por medio de sistemas de streaming, y por televisión restringida, por la señal de ESPN.

México vs Panamá en vivo: ¿Cómo llegan los equipos a cuartos de final del Premundial sub 20 Concacaf 2026?

La selección mexicana tuvo paso perfecto dentro del Grupo B, esto tras doblegar 3-0 a Antigua y Barbuda, 0-2 ante Costa Rica y 4-0 ante Guatemala. Dichos números le dieron 9 puntos, con 9 goles anotados y ninguno recibido.

Por su parte, la selección canalera cayó 3-0 ante Canadá, empató 2-2 ante Jamaica y venció 0-4 a Honduras en el Grupo C. Esos números le dieron el tercer lugar del sector, lo que le dio acceso a la fase como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

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