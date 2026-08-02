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Con Jhon Arias al mando: gol, figura y medio tiquete a cuartos de final para Palmeiras

Publicado por Nicolás Cadena

El futbolista colombiano de 28 años se reportó con gol en la victoria 3-0 de Palmeiras ante Fortaleza por Copa de Brasil.

Jhon Arias sigue en racha goleadora con el Palmeiras de Brasil
Jhon Arias, goleador con Palmeiras | REUTERS/Jean Carniel

Palmeiras cada vez se llena de más alegrías gracias a talento de Jhon Arias. El colombiano no ha necesitado tiempo de adaptación tras su vuelta del viejo continente y el ‘verdao’ se ha visto muy beneficiado. Esta vez no fue por el Brasileirao, sino por la Copa de Brasil.

Este domingo 2 de agosto se llevaron a cabo los partidos de ida de los octavos de final de la Copa de Brasil. Palmeiras recibió en su casa el Nubank Parque a Fortaleza. Por un marcador de tres goles a cero, los dirigidos por Abel Ferreira tomaron una buena ventaja en la serie.

Mauricio Magalhaes, Jhon Arias y José Manuel ‘El Flaco’ López, fueron los autores de los goles del equipo de Sao Paulo. El próximo miércoles 5 de agosto se llevará a cabo el juego de vuelta en Arena Pantanal, para definir al clasificado a los cuartos de final.

Así le fue a Jhon Arias ante Fortaleza

Jhon Arias fue titular y disputó 82 minutos en el juego entre Palmeiras y Fortaleza por los octavos de final ida de la Copa de Brasil. El colombiano de 28 años fue elegido la figura del partido tras anotar un gol y ser determinante en el andamiaje de su equipo. Vale la pena recordar que, en el partido inmediatamente anterior, Arias venía de marcar y asistir en la goleada ante Vitória.

Al minuto 64, Allan Ellias recibió una gran habilitación en la banda derecha ofensiva, eludió a un rival y terminó sacando un centro pasado al segundo palo. Allí, para cerrar la jugada apareció Jhon Arias y celebró el segundo tanto del Palmeiras ante Fortaleza. Esta se convirtió en la primera anotación en la Copa de Brasil del ‘cafetero’ y la octava de la presente temporada.

Así mismo, el jugador de la Selección Colombia registró un remate, 25 de 28 pases acertados, tres pases claves, 100 % de efectividad en sus pases largos, uno de tres centros exitosos, dos de cuatro regates completados y cinco recuperaciones. Números que lo dejaron como la gran figura del encuentro.

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