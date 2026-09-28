Becas Bienestar que se pagan en octubre 2026: lista de programas, montos, fechas y quiénes reciben depósito

Los apoyos educativos del Gobierno de México retomarán sus depósitos después del periodo vacacional de julio y agosto; conoce qué estudiantes recibirán pago

Lista de todas las Becas Bienestar que pagan en octubre 2026. | Reuters

Las Becas Bienestar tendrán nuevos depósitos durante octubre de 2026 para estudiantes que forman parte de los programas educativos del Gobierno de México. Los apoyos corresponden al primer pago del ciclo escolar 2026-2027 y contemplan a beneficiarios de distintos niveles educativos, desde secundaria hasta educación superior.

Los programas que tendrán dispersión durante este mes son la Beca Rita Cetina, la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro. Cada uno cuenta con montos diferentes, de acuerdo con el nivel académico del estudiante y las reglas establecidas por las autoridades responsables.

Los pagos se realizarán a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar y el calendario de depósitos se organiza conforme a la programación oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. A continuación, te explicamos qué programas reciben pago en octubre, quiénes son los beneficiarios y cuánto dinero corresponde a cada apoyo.

Calendario de Becas Bienestar: lista de programas y fechas de pago en octubre

El depósito de las Becas Bienestar en octubre de 2026 corresponde al bimestre septiembre-octubre, que marca el inicio de pagos del ciclo escolar 2026-2027. Las autoridades realizan la dispersión mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar y el calendario detallado por letra del apellido se publica a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Los programas que tendrán pago en octubre son:

Beca Rita Cetina (secundaria): apoyo para familias con estudiantes de secundaria pública. El depósito corresponde al bimestre septiembre-octubre.

apoyo para familias con estudiantes de secundaria pública. El depósito corresponde al bimestre septiembre-octubre. Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior: dirigida a estudiantes de preparatoria o bachillerato público.

dirigida a estudiantes de preparatoria o bachillerato público. Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: destinada a estudiantes de educación superior que cumplen con los criterios del programa.

La Beca Rita Cetina para primaria no forma parte del depósito bimestral de octubre, ya que este apoyo contempla un pago anual para útiles y uniformes escolares, el cual se entregó en agosto de 2026.

¿Quiénes reciben las Becas Bienestar en octubre 2026 y cuánto reciben?

El primer grupo corresponde a las familias con estudiantes de secundaria pública inscritos en la Beca Rita Cetina. El apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por familia, además de 700 pesos adicionales por cada estudiante extra de secundaria dentro del mismo núcleo familiar.

La Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior entregará mil 900 pesos bimestrales por estudiante. Este programa está dirigido a jóvenes inscritos en escuelas públicas de bachillerato o profesional técnico bachiller, siempre que continúen dentro de los criterios establecidos.

Por su parte, las y los beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán 5 mil 800 pesos correspondientes al bimestre septiembre-octubre. El apoyo está dirigido a estudiantes de nivel superior que forman parte de las instituciones y grupos de atención considerados por el programa.

El depósito de octubre no contempla a las pensiones del Bienestar para adultos mayores, personas con discapacidad u otros programas sociales, debido a que esos apoyos tienen calendarios diferentes y el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre se realizó durante septiembre de 2026.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales para conocer la fecha exacta del depósito según cada beneficiario, ya que los pagos se distribuyen de manera escalonada.