Mujeres con Bienestar Edomex 2026: esta es la fecha exacta del pago del programa a las beneficiarias

El programa entregará en octubre 2 mil 500 pesos por el bimestre septiembre-octubre; aún no hay fecha exacta oficial para el depósito

No hay fecha anunciada oficialmente | Mujeres con Bienestar

Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar del Estado de México recibirán durante octubre de 2026 el quinto pago del año, correspondiente al bimestre septiembre-octubre. El depósito será de 2 mil 500 pesos, aunque hasta este viernes 2 de octubre las autoridades estatales todavía no han publicado un día exacto para el inicio de la dispersión.

El programa estatal está dirigido en 2026 a mujeres de 18 a 59 años que viven en el Estado de México, se encuentran en situación de pobreza y presentan carencia por acceso a la seguridad social, de acuerdo con las Reglas de Operación publicadas por la Secretaría de Bienestar mexiquense.

La expectativa es que el depósito comience durante la segunda semana de octubre o hacia mediados del mes. Sin embargo, se trata de una estimación y no de una fecha confirmada por la Secretaría de Bienestar del Edomex. La dispersión anterior, correspondiente a julio-agosto, se realizó del 19 al 25 de agosto de 2026.

Por ello, las titulares de la tarjeta deben permanecer atentas a los canales oficiales, ya que Mujeres con Bienestar no cuenta con un calendario anual fijo de depósitos. Las fechas se dan a conocer conforme avanza cada periodo y el dinero llega de forma escalonada, de acuerdo con el grupo asignado a cada beneficiaria.

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Cuándo cae el pago de la pensión?

El próximo depósito corresponde al bimestre septiembre-octubre de 2026 y se realizará durante octubre. Hasta el 2 de octubre no existe una fecha exacta oficial para todas las beneficiarias, aunque distintas estimaciones colocan el comienzo de la dispersión a partir de la segunda semana del mes.

Una vez que comience el pago, los recursos se entregarán de forma escalonada. De acuerdo con el esquema habitual del programa, las beneficiarias se dividen en cinco grupos: Grupo 1, de A a D; Grupo 2, de E a H; Grupo 3, de I a M; Grupo 4, de N a R; y Grupo 5, de S a Z, según la primera letra de la CURP.

Las beneficiarias pueden comprobar si ya recibieron el recurso mediante su cuenta de Mujeres con Bienestar, la aplicación del programa o por WhatsApp. El depósito se realiza directamente en la tarjeta Mujeres con Bienestar, por lo que no es necesario acudir con gestores ni realizar pagos para recibir el apoyo.

¿De cuánto es el apoyo de Mujeres con Bienestar Edomex 2026?

El monto vigente es de 2 mil 500 pesos por transferencia bimestral, sujeto a la disponibilidad presupuestaria autorizada. Durante 2026 se contemplan hasta seis entregas: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

Además del recurso económico, el programa contempla otros servicios para sus beneficiarias, entre ellos orientación médica, psicológica y legal, asistencia funeraria, seguros y algunos servicios de salud y capacitación. Mujeres con Bienestar es un programa estatal y no debe confundirse con la Pensión Mujeres Bienestar del Gobierno federal, que atiende a mujeres de 60 a 64 años.

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Cuándo abre el próximo registro y qué requisitos piden?

Por ahora no existe una fecha oficial para un nuevo registro de Mujeres con Bienestar. Los procesos de actualización e incorporación permanecen sin una nueva convocatoria confirmada, por lo que las interesadas deberán esperar un aviso de la Secretaría de Bienestar del Estado de México. Las reglas establecen que una nueva convocatoria depende, entre otros factores, de la disponibilidad presupuestaria y de la lista de espera existente.

Para solicitar el programa es necesario ser mujer, vivir en el Estado de México, tener entre 18 y 59 años, encontrarse en condición de pobreza y presentar carencia por acceso a la seguridad social. También se establece como requisito no recibir otro apoyo monetario de un programa federal, estatal o municipal.

Cuando exista una nueva convocatoria, las solicitantes deberán tener preparada documentación como acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y Formato Único de Bienestar (FUB). El registro no garantiza el ingreso automático al programa, ya que la incorporación depende del cumplimiento de los requisitos, la disponibilidad presupuestal y los lugares disponibles.