Buen Fin 2026: consejos para evitar fraudes en línea y cómo proteger los datos de tu tarjeta

El Buen Fin 2026 será del 13 al 17 de noviembre. Conoce cómo evitar fraudes en línea, proteger tus tarjetas bancarias y detectar descuentos falsos durante las compras

Así puedes evitar el fraude en tus compras | Reuters

El Buen Fin 2026 se aproxima y millones de consumidores en México se preparan para aprovechar descuentos y promociones en productos de tecnología, electrodomésticos, ropa y otros artículos. Sin embargo, esta temporada de compras también representa una oportunidad para los delincuentes digitales, quienes utilizan ofertas falsas, páginas fraudulentas y mensajes engañosos para obtener información personal y bancaria.

Las compras por internet permiten comparar precios y adquirir productos sin salir de casa, pero también implican riesgos. Los fraudes electrónicos, el robo de identidad y los cargos no reconocidos son algunas de las amenazas que enfrentan los consumidores. Por ello, es importante identificar las señales de alerta antes de proporcionar los datos de una tarjeta de crédito o débito.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda adoptar medidas preventivas durante las temporadas de promociones. Entre ellas destacan verificar la autenticidad de las tiendas, utilizar métodos de pago seguros, activar las notificaciones bancarias y evitar compartir información financiera mediante llamadas, correos electrónicos o mensajes sospechosos.

Además de los riesgos de seguridad, las ofertas engañosas representan otro problema para quienes buscan ahorrar durante el Buen Fin 2026. Algunos establecimientos pueden incrementar sus precios antes de la campaña para después anunciar descuentos aparentemente atractivos. Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dispone de una herramienta que permite consultar el historial de precios y comprobar si una promoción representa un ahorro real.

¿Cómo evitar fraudes en línea este Buen Fin 2026? Recomendaciones

Una de las principales medidas consiste en verificar que la tienda en línea sea auténtica antes de realizar cualquier pago. Es recomendable ingresar directamente a los sitios oficiales y revisar cuidadosamente la dirección electrónica para detectar errores o modificaciones en el nombre del comercio. Aunque las páginas deben utilizar conexiones seguras mediante HTTPS, el candado del navegador no garantiza por sí solo que una tienda sea legítima. También conviene consultar el Monitoreo de Tiendas Virtuales de Profeco, que permite revisar el cumplimiento de requisitos de información al consumidor.

Otro aspecto fundamental es desconfiar de promociones que llegan mediante WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales. Los delincuentes pueden hacerse pasar por bancos o establecimientos reconocidos y enviar enlaces que conducen a páginas falsas. La Condusef recomienda no abrir vínculos sospechosos ni proporcionar contraseñas, NIP, números de tarjeta o códigos de verificación a través de estos medios. Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, conviene comprobarla directamente con el comercio.

Para proteger los datos financieros, una alternativa es utilizar tarjetas digitales o virtuales con códigos de seguridad dinámicos, siempre que la institución bancaria ofrezca esta función. A diferencia de los datos impresos en algunas tarjetas físicas, el CVV dinámico cambia y tiene una vigencia limitada. La Condusef señala que esta tecnología puede brindar una capa adicional de protección durante las compras electrónicas. También es recomendable evitar guardar los datos de la tarjeta en páginas desconocidas.

La seguridad de la conexión también es importante. Las autoridades aconsejan evitar las redes Wi-Fi públicas al realizar pagos o consultar cuentas bancarias, debido a los riesgos que pueden presentar las conexiones no confiables. Es preferible utilizar una red privada o los datos móviles del teléfono. Asimismo, conviene mantener actualizado el sistema operativo, utilizar contraseñas diferentes para cada servicio y activar la autenticación de dos factores en las aplicaciones bancarias y comerciales.

Antes de aprovechar cualquier descuento, la Profeco recomienda comparar precios y revisar las condiciones de las promociones. Para el Buen Fin 2026 está disponible el portal Quién es Quién en los Precios de El Buen Fin, donde los consumidores pueden seleccionar su ciudad, consultar categorías de productos y conocer las variaciones de precios. La herramienta permite identificar posibles descuentos simulados, especialmente cuando un artículo aumentó de precio antes de anunciar una rebaja. También es importante revisar los costos de envío, garantías, devoluciones y restricciones de los meses sin intereses.

Finalmente, activar las alertas bancarias y revisar constantemente los movimientos de las cuentas puede ayudar a detectar operaciones no autorizadas. Si aparece un cargo desconocido, la Condusef recomienda comunicarse inmediatamente con el banco, reportar la operación y solicitar el bloqueo o cancelación de la tarjeta comprometida. También es necesario presentar una aclaración ante la institución financiera y conservar el folio correspondiente. Para recibir orientación, los usuarios pueden comunicarse con la Condusef al 55 5340 0999.

¿Cuándo es el Buen Fin 2026 y cuántos días durará? Fechas

El Buen Fin 2026 se celebrará del viernes 13 al martes 17 de noviembre, por lo que tendrá una duración de cinco días consecutivos. Las fechas están confirmadas en el portal oficial del programa y por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante este periodo, los establecimientos participantes podrán ofrecer descuentos, bonificaciones y promociones especiales, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Además de las promociones comerciales, el SAT realizará el tradicional Sorteo El Buen Fin 2026, dirigido a consumidores y pequeños comercios que cumplan con los requisitos. Las personas que realicen compras de al menos 250 pesos, con tarjetas participantes y en establecimientos registrados, podrán ingresar automáticamente al sorteo. La recomendación es planear las compras, establecer un presupuesto y comprobar la autenticidad de las ofertas, para aprovechar los cinco días de descuentos sin comprometer la seguridad de los datos bancarios ni las finanzas personales.