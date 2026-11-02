Calendario oficial de la Pensión Bienestar 2026: apellidos que reciben el pago del 3 al 6 de noviembre

Los depósitos del último bimestre de 2026 comienzan esta semana. Consulta qué apellidos reciben su apoyo y los montos de cada programa

Todo lo que debes saber de la Pensión del Bienestar para noviembre | Reuters

La Secretaría de Bienestar comienza este martes 3 de noviembre con la distribución de los apoyos económicos correspondientes al último bimestre de 2026. Durante esta primera semana, los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y otros programas sociales recibirán sus depósitos de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno.

El calendario oficial contempla pagos escalonados hasta el viernes 27 de noviembre, con recursos destinados también a Mujeres Bienestar, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Los depósitos se realizarán directamente en la Tarjeta del Bienestar, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni acudir a una sucursal bancaria el día asignado.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión Bienestar y a quiénes? Calendario, letra por letra

Los primeros depósitos del bimestre noviembre-diciembre comenzarán el martes 3 de noviembre, después de que el lunes 2 no se programaran pagos. Durante esta semana, los recursos se entregarán a los derechohabientes cuyos apellidos paternos comiencen con las letras A, B y C. Esta última contará con dos fechas debido a la distribución establecida por la Secretaría de Bienestar.

El calendario completo se extenderá hasta el 27 de noviembre, con jornadas destinadas a una o varias letras. Estas son las fechas oficiales para recibir el último apoyo bimestral del año:

Martes 3 de noviembre: A.

Miércoles 4 de noviembre: B.

Jueves 5 y viernes 6 de noviembre: C.

Lunes 9 de noviembre: D, E y F.

Martes 10 y miércoles 11 de noviembre: G.

Jueves 12 de noviembre: H, I, J y K.

Viernes 13 de noviembre: L.

Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: M.

Jueves 19 de noviembre: N, Ñ y O.

Viernes 20 de noviembre: P y Q.

Lunes 23 y martes 24 de noviembre: R.

Miércoles 25 de noviembre: S.

Jueves 26 de noviembre: T, U y V.

Viernes 27 de noviembre: W, X, Y y Z.

Una vez realizado el depósito, el dinero permanecerá disponible en la cuenta del beneficiario. Esto significa que no es obligatorio retirar los recursos durante la fecha señalada y que podrán utilizarse posteriormente para realizar compras o disponer de efectivo.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar 2026 y dónde se puede consultar?

Los montos correspondientes al último bimestre de 2026 varían de acuerdo con el programa al que pertenece cada derechohabiente. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contempla una entrega de 6 mil 400 pesos, mientras que las mujeres de entre 60 y 64 años recibirán 3 mil 100 pesos.

Además de estos dos apoyos, la Secretaría de Bienestar realizará los depósitos para personas con discapacidad y beneficiarios del programa dirigido a madres trabajadoras. Las cantidades establecidas para noviembre-diciembre son las siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.

Programa para Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos por menor.

Apoyo para menores con discapacidad: 3,720 pesos.

Los beneficiarios pueden consultar si recibieron su depósito mediante la aplicación del Banco del Bienestar o directamente en los cajeros automáticos de la institución. También pueden revisar información sobre el calendario y los programas sociales en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar.

Por otra parte, los derechohabientes de Sembrando Vida recibirán su jornal mensual de 6 mil 450 pesos el miércoles 11 de noviembre. Este programa cuenta con una fecha de depósito independiente del calendario bimestral de pensiones.