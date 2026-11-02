Andrés Montaño va por un récord histórico de Cruz Azul: los números de su extraordinaria racha goleadora

El mediocampista mexicano suma cinco partidos consecutivos con gol y podría igualar la marca de Carlos Hermosillo antes de la Liguilla

El mexicano ha sido la pieza clave de La Máquina | Claro Sports

Andrés Montaño se ha convertido en uno de los principales protagonistas del cierre del Apertura 2026. El mediocampista de 24 años atraviesa su mejor momento desde que llegó a Cruz Azul y, después de marcar en cinco partidos consecutivos, tiene a su alcance uno de los registros goleadores más importantes en la historia del conjunto cementero.

Con dos jornadas pendientes de la fase regular, el mexicano podría igualar la marca establecida por Carlos Hermosillo hace tres décadas.

Su más reciente anotación llegó en la victoria por 2-1 sobre León, cuando abrió el marcador desde el punto penal al minuto 56. El tanto prolonga una racha que comenzó contra Pumas y continuó frente a Juárez, Pachuca y Querétaro. Además, acumula siete encuentros consecutivos participando directamente en al menos un gol, con cinco anotaciones y tres asistencias durante ese periodo.

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Después de un inicio de semestre con pocos minutos, Montaño aprovechó la lesión de José Paradela para asumir mayores responsabilidades en el funcionamiento ofensivo de La Máquina. Su rendimiento le permitió superar los cuatro goles que había marcado con Mazatlán en el Clausura 2024, hasta entonces su temporada más productiva, y lo hizo con más de mil minutos menos sobre el terreno de juego.

Los números y récords de Andrés Montaño | Claro Sports

¿Qué récords puede romper Andrés Montaño con Cruz Azul en el Apertura 2026?

El futbolista ha conseguido algo que ningún mexicano había logrado con la camiseta celeste durante el siglo XXI: marcar en cinco partidos consecutivos de Liga MX. El último jugador azteca que había alcanzado esa cifra fue Francisco Palencia en 1999, mientras que la referencia histórica del club continúa en manos de Carlos Hermosillo, quien encadenó siete encuentros anotando en 1996.

Jugador Partidos con gol Año Carlos Hermosillo 7 1996 Sebastián Abreu 6 2002 Francisco Palencia 6 1999 Andrés Montaño 5 2026 Jonathan Rodríguez 5 2021 Emanuel Villa 5 2009 Luciano Figueroa 5 2004

Montaño tendrá dos oportunidades para alcanzar la cima antes de comenzar la Liguilla. Primero deberá marcar frente a Tigres, el próximo 7 de noviembre en el Estadio Universitario, para llegar a seis encuentros consecutivos y empatar el registro de Abreu y Palencia. Posteriormente, visitará a Chivas en el Estadio Akron, donde podría igualar los siete de Hermosillo.

¿Pueden jugar juntos Andrés Montaño y José Paradela en Cruz Azul?

De cara a la Liguilla, el salto de nivel de Montaño genera un problema para Joel Huiqui. José Paradela comenzó el Apertura 2026 como una de las piezas fundamentales del mediocampo cementero, con dos goles y cinco asistencias durante las primeras diez jornadas, pero una lesión lo alejó de los cuatro compromisos siguientes. Durante su ausencia, el mexicano asumió sus responsabilidades ofensivas y respondió con la mejor racha de su carrera.

El regreso del argentino presenta un debate importante. Ante León, Paradela ingresó en sustitución de Montaño, que había marcado el primer gol del partido, y amplió la ventaja al minuto 72.

Cuestionado sobre la posibilidad de utilizarlos juntos, Huiqui reconoció las cualidades del jugador y explicó que el principal obstáculo no es la incompatibilidad entre ambos, sino la cantidad de futbolistas disponibles para desempeñarse por dentro.

“Andrés ha hecho un gran cierre de torneo. Más allá de los goles que van directamente al marcador para sumar puntos, pero también con el funcionamiento dentro del campo. Él es un jugador que interpreta bien los espacios, sobre todo a la espalda de los contenciones rivales, tiene una construcción ofensiva bastante interesante”, señaló el entrenador.

“Es complicado meter a todo mundo por dentro. Tenemos un medio campo con grandes jugadores… hay mucha gente que por dentro lo hace bastante bien. Combinarlos a todos es imposible. Cada rival exige cosas diferentes y nosotros intentamos plantear un partido que nos permita hacerle daño al rival en cuanto a profundidad o con espacios por dentro”.

¿Cómo funciona el mediocampo de Cruz Azul y qué lugar ocuparían Montaño y Paradela?

Joel Huiqui suele utilizar tres centrales, dos carrileros y un delantero de referencia, con cuatro futbolistas ocupando distintas alturas por dentro. Sin embargo, la profundidad de su plantilla y la variedad de funciones en esa zona complican la posibilidad de reunir a todos sus jugadores ofensivos.

Erik Lira es la principal referencia defensiva, encargado de proteger a los centrales, recuperar balones y ofrecer una salida segura. Amaury García puede desempeñar una función similar, además de incorporarse a la línea defensiva.

Agustín Palavecino aporta movilidad, circulación y progresión, mientras que Carlos Rodríguez se encarga de conectar las distintas líneas, controlar los tiempos y acompañar las jugadas ofensivas. Jeremy Márquez también puede actuar como interior, aunque aparece más por el carril derecho.

Por delante aparecen Montaño y Paradela, dos futbolistas con características similares para complementar a los tres centrocampistas. Ambos destacan por su capacidad para asociarse, recibir entre líneas y generar oportunidades mediante el último pase, además de ofrecer un juego vertical, con tendencia a conducir hacia el área, atacar los espacios y buscar la definición.

¿Pueden compartir el campo? Hacerlo implicaría modificar el reparto de responsabilidades, el rol ideal de alguno de los futbolistas e implicaría sacar del esquema a otro de los hombres clave. Paradela podría asumir la posición de Palavecino como interior creativo y adelantar a Montaño para aprovechar su llegada.

También podrían ocupar los dos espacios por detrás del delantero en un 3-4-2-1, con una pareja de mediocampistas encargada de sostener la circulación y las coberturas defensivas.

Además de Lira, Palavecino y Rodríguez, Huiqui dispone de Luka Romero y Christian Ebere como alternativas para jugar por dentro o cerca del delantero. Incluso ha utilizado una doble punta con Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez, como ocurrió ante Toluca, donde ambos participaron directamente en tres goles.

Por ello, Montaño y Paradela son compatibles desde el punto de vista futbolístico, pero su presencia simultánea no necesariamente representa la mejor solución para todos los partidos. La elección dependerá del rival, de los espacios disponibles y de cuánto control esté dispuesto a sacrificar Huiqui para sumar un segundo mediocampista con llegada al área.