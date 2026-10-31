Carlos Slim Domit respalda a Checo Pérez y confía en el crecimiento de Cadillac

El empresario habló sobre el regreso del piloto mexicano al Autódromo Hermanos Rodríguez y las expectativas de la escudería para 2027

Carlos Slim respalda a Checo Pérez | Claro Sports/Alejandra Suárez

Carlos Slim Domit, presidente de los Consejos de Administración de Grupo Carso y América Móvil, habló sobre el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez al Gran Premio de México y el proceso que atraviesa Cadillac en la Fórmula 1. Durante una entrevista en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el empresario destacó el respaldo de la afición al piloto mexicano, se refirió a su estado de salud y compartió sus expectativas sobre el futuro de la escudería.

“Muy contento de verlo de regreso, de ver la cantidad de gente que había hoy apoyándolo y, bueno, esperando que sea un buen fin de semana”, declaró.

El empresario también destacó la organización del Gran Premio de México y consideró que la participación del público es uno de los elementos que distinguen a la carrera dentro del calendario de la Fórmula 1.

“Esperemos que sea un gran evento, como cada año. El trabajo que hace que el evento sea uno de los mejores que hay en el mundo, pero sobre todo el público es el que hace la gran diferencia y ojalá que pueda venir una buena carrera para todos ellos”, señaló.

Slim Domit confirmó que tuvo oportunidad de hablar con Checo Pérez y reveló que el piloto mexicano presentó problemas de salud durante el inicio de las actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez. “Andaba un poco enfermo, pero creo que el tiempo que hizo estuvo muy bien. Entonces, esperemos que se mejore para mañana, que ya se sienta bien y que siga teniendo un buen fin de semana”, comentó.

Slim Domit espera una evolución de Cadillac para la próxima temporada

Sobre el desempeño de Cadillac, Carlos Slim Domit reconoció que la escudería continúa en una etapa de desarrollo, por lo que considera que todavía necesita tiempo para reflejar el trabajo que realiza en su estructura.

“Creo que el equipo ha traído gente muy valiosa, están trabajando en el desarrollo. Creo que este año todavía va a ser difícil que puedan demostrar todo lo que pueden llegar a lograr, pero creo que están tomando las decisiones correctas y espero que para el próximo año empecemos a ver una mejora sustancial”, explicó.

¿Quién ganará el Gran Premio de México? La predicción de Carlos Slim Domit

El presidente de los Consejos de Administración de Grupo Carso y América Móvil también compartió su pronóstico sobre los pilotos que podrían disputar las primeras posiciones del Gran Premio de México.

“Podría ser Max. Yo creo que Max siempre es un piloto al que le ha ido muy bien aquí y probablemente Leclerc, Hamilton, alguno de los Ferrari”, expresó.

Así, el empresario mantiene sus expectativas en el desempeño de Checo Pérez durante el fin de semana y en el desarrollo de Cadillac para la próxima temporada, mientras la Fórmula 1 continúa sus actividades en la Ciudad de México.